Mit seinem Treffer zum 2:1 leitete Maximilian Köhler (FC 07 Bensheim, links) die Heimniederlage von Fußball-Gruppenligist Eintracht Bürstadt (rechts Fabio Capello) ein. Foto: Thorsten Gutschalk

Gruppenliga: FC 07 zeigt Eintracht die Grenzen auf Im letzten Spiel unter Interimstrainer Bajrami gibt‘s ein 1:3 +++ Auerbach und Riedrode teilen Punkte

Bergstraße. Im letzten Spiel unter Interimstrainer Flamur Bajrami setzte es für Fußball-Gruppenligist Eintracht Bürstadt eine Heimniederlage gegen den FC 07 Bensheim. Die TSV Auerbach kam in einem weiteren Bergsträßer Derby gegen die FSG Riedrode zu einem 2:2, und der FC Fürth kassierte am Samstag im 16. Spiel die zwölfte Niederlage. Die Odenwälder bleiben abgeschlagen mit acht Zählern Vorletzter.

Karl-Heinz Göbel wird das Traineramt bei Eintracht Bürstadt im Januar übernehmen, und der neue Coach konnte sich am Sonntag vor Ort schon mal einen Eindruck machen von seinem neuen Team. Doch was der erfahrene Fußballlehrer im letzten Spiel Bürstadts vor der Winterpause beobachtete, dürfte ihm nicht wirklich gefallen haben. Eintracht-Pressesprecher Christian Beckerle war wenig begeistert. „Das war nicht schön anzuschauen“, sagte er zum Spiel der Eintracht, die gut startete, dann aber immer mehr schwächelte. „Am Ende sind wir überhaupt nicht mehr in die Spur gekommen“, sagte Beckerle und sprach von einer enttäuschenden Leistung: „Wir haben uns viele Fehler im Spielaufbau erlaubt und waren dadurch oft in der eigenen Defensive gefangen. Das war nicht überzeugend – gut, dass es jetzt in die Winterpause geht.“ Den zweiten Dreier in Serie für seine Nullsiebener bezeichnete Trainer Andy Zehnbauer als „hochverdient“. Dem FC 07 gelang es immer wieder, mit weiten Bällen die Abwehrkette der Eintracht zu überspielen. „Wir hatten Chancen auf weitere Treffer“, berichtete Zehnbauer. Die Eintracht fand gegen die stabile 07-Defensive um Abwehrchef Bastian Blüm keine Mittel. „Ein, zwei Halbchancen“ für die Ried-Elf hatte Zehnbauer notiert: „Wir haben das Spiel kontrolliert.“ Die Gäste erarbeiteten sich weitere Möglichkeiten, vergaben ein höheres Resultat. Die Bürstädter, die über die gesamten 90 Minuten enttäuschten, verhinderten unter anderem mit zwei Rettungstaten vor der Linie eine höhere Niederlage. Tore: 1:0 Dushaj (5.), 1:1 Budimir (11.), 1:2 Köhler (17.), 1:3 Budimir (41.). – Schiedsrichter: Seif (Dorndorf). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: keine/Bastian Blüm.

Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG, beobachtete ein zerfahrenes Spiel. „Wir haben Auerbach in der ersten Halbzeit zum Toreschießen eingeladen“, sagte er. Und nach einem Konter der Auerbacher und einem Foul von FSG-Torwart Rico Ochsenschläger hieß es in der 45. Minute dann: Elfmeter für die TSV – Vebi Ferati traf. Doch Auerbach schwächte sich kurz danach selbst mit der Gelb-Roten Karte für Ferati wegen wiederholten Foulspiels (54.). Die FSG reagierte mit dem 1:1 durch Nils Schwaier (70.), offenbarte aber immer wieder Schwächen, so in der 73. Minute mit schlechtem Stellungsspiel in der Abwehr, welches mit einem Foul ausgeglichen wurde – 2:1 für Auerbach erneut nach einem Strafstoß. Den dritten Elfer des Tages verwandelte dann Schwaier, der kurz vor Schluss gefoult wurde, persönlich zum 2:2-Endstand. „Unser Selbstvertrauen war heute nicht so groß nach den vielen Niederlagen“, sagte Göck. „Aber wir haben nicht viel zugelassen“. Doch im Spielaufbau beobachtete der Sportliche Leiter dann doch viele Ballverluste. Auf der anderen Seite war TSV-Coach Giuliano Tondo nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis. „Am Ende hat uns die Cleverness und auch ein bisschen die Qualität gefehlt, um so ein Spiel zu gewinnen.“ Seine Kritik bezog Tondo auf die Entstehung der Ausgleichstreffer für Riedrode. Dem 1:1 ging ein unnötiger Freistoß voraus, dem 2:2 eine Regelwidrigkeit im Strafraum. „Beide Foulspiele müssen nicht sein“, ärgerte sich der Trainer. Die nummerische Überlegenheit der FSG kompensierte Auerbach mit hohem läuferischem Aufwand. „Das haben die Jungs gut gemacht“, lonte Tondo.

Tore: 1:0 Ferati (45., Foulelfmeter), 1:1 Schwaier (70.), 2:1 Türkyilmaz (73., Foulelfmeter), 2:2 Schwaier (87., Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Maaß (Neuenhaßlau). – Zuschauer: 150. – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Ferati (54., TSV) wegen wiederholten Foulspiels. – Beste Spieler: Terhart/Schwaier.