Gruppenliga: FC 07 und Fehlheim unter Zugzwang

Beim VfR Fehlheim läuft es noch nicht wie erhofft. – Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße. Für die TSV Auerbach (Platz zwei) und die FSG Riedrode (Platz eins) war es der beste Start in ihrer Fußball-Gruppenliga-Historie. Dagegen hat sich der VfR Fehlheim ebenso wie der FC 07 Bensheim den Auftakt ganz anders vorgestellt.

Die Personalsituation ist angespannt beim SV Fürth. Toni Mahl hat sich beim 1:1 am Sonntag in Büttelborn einen komplizierten Bruch des Handgelenks zugezogen und muss operiert werden. Auch Nico Schumacher ist wohl langzeitverletzt. Keine guten Nachrichten für Trainer Jochen Ingelmann: „Das sind zwei wichtige Spieler.“ Immerhin kamen einige Spieler aus dem Urlaub zurück. Björn Kabel, Antonio Vucic und Yannick Marx könnten zur Option werden. „Aber es ist gerade alles etwas auf Kante genäht.“ Der FC 07, mit nur einem Punkt Vorletzter, müsse unbedingt punkten, so Ingelmann, der weiß: „Bensheim muss man immer unabhängig von der Tabelle betrachten“ aufgrund der individuellen Qualität und Erfahrung. „An einem guten Tag können sie jeden schlagen“. Der SVF hingegen will weiter an seiner Effektivität vor dem Tor arbeiten. Der Coach: „Wir spielen momentan phasenweise gut, machen uns aber das Leben oft noch zu schwer“. Ingelmann wünscht sich ein frühes Tor, „um Sicherheit in unser Spiel zu bekommen“.

„Ich glaube, wir hätten noch zwei Stunden spielen können und nicht getroffen“, blickt 07-Trainer Peter Brandenburger auf das 0:2 in Münster zurück. Zwar bescheinigte Brandenburger seiner Elf über weite Strecken einen „vernünftigen Auftritt“, allerdings nur bis zum letzten Drittel des Platzes. In Fürth werde es nicht leichter, auch, weil der spielende Co-Trainer Oliver Schmitt (Wade) wohl fehlen wird. „Fürth ist eine erfahrene Mannschaft mit einem guten Trainer“, sagt Brandenburger.

Die Mannschaft von Trainer Tobias Beltz hat mit drei Siegen in drei Spielen einen Traumstart hingelegt, ist aktuell Tabellenerster. „Das sorgt für Selbstvertrauen“, sagt der Sportliche Leiter Thorsten Göck. Doch auf den Lorbeeren ausruhen sei ein No-Go. Nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen, die die FSG in den vergangenen zwei Spielzeiten machte, als der Abstieg nur knapp verhindert wurde. „Wir müssen weiter 100 Prozent geben, unsere Leistung über die volle Spielzeit bringen“, fordert Göck vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger Altheim. Zwar endete das Spiel gegen Dersim 6:0 für Riedrode, aber „in einer Phase waren wir ungeordnet und unkonzentriert. Und bei einem anderen Spielstand und mit Gegentor hätte das auch nach hinten losgehen können“, so Göck.

Der 3:1-Heimsieg gegen den FC Alsbach am Sonntag war ein Beleg für die positive Entwicklung der TSV. „Früher hätten wir so ein Spiel vielleicht verloren“, sagt Auerbachs Sportlicher Leiter Aiad Al-Jumaili. In der Tat hatten die Rot-Weißen Glück, dass der FCA eine mögliche 2:0-Führung verpasste. „Wir wissen, woran wir arbeiten müssen“, sagt Al-Jumaili. „Die Mannschaft spielt guten und attraktiven Fußball. Trotzdem können wir uns noch verbessern. Das müssen wir sogar.“ Gegen Rüsselsheim erwartet der Sportliche Leiter keinen Durchmarsch, obwohl der Gegner am Sonntag 0:6 gegen Riedrode verloren hat. „Von dem Ergebnis sollten wir uns nicht blenden lassen“, sagt Al-Jumaili.

