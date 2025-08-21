Gruppenliga: FC 07 macht Fürth ein Kompliment

Glatt Rot sah Lars-Eric Schwinn (SV Fürth, verdeckt) von Schiedsrichter Luca Noah Tauber nach seinem Foul an Marcel Spengler (FC 07 Bensheim). Im Vordergrund hat Fürths Jure Vucic alle Mühe, den erregten Nullsiebener Timo Seyfried im Zaum zu halten. Am Ende trennten sich die Kontrahenten in der Fußball-Gruppenliga 1:1. Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße (jz/maz/ü/ net/ü). Obwohl der FC 07 Bensheim beim SV Fürth in der Fußball-Gruppenliga eine Stunde lang in Überzahl spielte, stand am Ende nur ein 1:1. Der VfR Fehlheim hat mit einem Sieg beim SV Münster den Anschluss ans obere Tabellendrittel geschafft. Mehr Mühe als gedacht hatte die FSG Riedrode.

Die Gastgeber waren ab Minute 30 nach wiederholtem Foulspiel von Lars-Eric Schwinn in Unterzahl. Und Bensheim nutzte die Überzahl, ging durch Niclas Blüm in Führung (67.). „Das war der erste Torschuss von Bensheim“, sagte SVF-Trainer Jochen Ingelmann. Seine Elf wurde nach dem Rückstand mutiger und kam verdient zum Ausgleich: Nach einem Freistoß von Jonas Flohr traf Jure Vucic per Kopfball. „Wir waren mit zehn Mann noch die bedeutend bessere und gefährlichere Mannschaft“, so Ingelmann, dessen Elf in der ersten Halbzeit drei große Chancen vergab; Yannick Marx traf unter anderem Latte. „Wir lassen noch zu viel liegen“, ärgerte sich Ingelmann. „Am Ende müssen wir froh sein, dass wir nicht verloren haben“, wertete Bensheims Trainer Peter Brandenburger. Die Führung seiner Mannschaft sei ein „Zufallsprodukt“ gewesen, weil Blüm der „Ball vor die Füße gefallen“ sei. Das weckte damit die Hoffnung auf einen Auswärtssieg, aber. „Das hat uns leider keinen Aufschwung gegeben“, sagte Brandenburger. Der FC 07 gestaltete zwar bisweilen das Spiel, wie in den Wochen zuvor kam er damit aber nur bis zum Strafraum. Zudem war der Gegner den Nullsiebenern im Umschaltspiel überlegen: „Kompliment an Fürth. Sie haben die Konter gut gespielt.“ Tore: 0:1 Blüm (67.), 1:1 Jure Vucic (77.). – Schiedsrichter: Tauber (Ober-Ramstadt). – Zuschauer: 200. – Bes. Vorkommnis: Rot für Schwinn (30./Fürth) wegen Foulspiels. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Capello.

Das war kein Selbstläufer für den Spitzenreiter. Denn Aufsteiger Altheim war laufstark, gut in den Zweikämpfen und ordentlich sortiert. „Sie haben uns zunächst nicht ins Spiel kommen gelassen“, beobachtete Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG. Die Gastgeber gerieten denn auch in der 17. Minute schon in Rückstand, kämpften sich per Foulelfmeter zum 1:1 aber zurück. Und in der Halbzeit stellte FSG-Coach Tobias Beltz um. Rene Salzmann war mit Wiederanpfiff vermehrt im Mittelfeld zu finden. Der Routinier erzielte das 2:1 selbst und bereitete das 3:1 vor. Patrick Schmitz handelte sich in der 75. Minute dann allerdings Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels ein, und die Schlussphase wurde hektisch. Altheim verkürzte auf 2:3 und die letzten Minuten „haben Nerven gekostet“, wie Göck sagte. Tore: 0:1 Hieronymus (17.), 1:1 Asutay (38., Foulelfmeter), 2:1 Salzmann (47.), 3:1 Schuchmann (60.), 3:2 Yagmur (84.). – Schiedrichter: Welp (Kiedrich). – Zuschauer: 200. – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Schmitz (75., FSG) wegen wiederholten Foulspiels. – Beste FSG-Spieler: geschlossene Leistung.

VfR-Trainer Sebastian Lindner war erfreut über den Spielausgang, wusste diesen aber auch richtig einzuordnen: „Unterm Strich muss man von einem glücklichen Sieg sprechen. Die erste Halbzeit haben wir bestimmt und dabei eine ordentliche Vorstellung abgeliefert, im zweiten Spielabschnitt hatten wir aber das Glück auf unserer Seite. Da waren wir zu nachlässig und haben es den Platzherren sehr einfach gemacht, zu Torchancen zu kommen.“ Dem Münsteraner Ausgleich standen aber VfR-Keeper Kevin Darmstädter, der Torpfosten und auch das Unvermögen der SV-Stürmer im Weg. Tore: 0:1, 0:2 Perchner (2., 68.), 1:2 El Yassini (72.). – Schiedsrichter: Bernstein (Offenthal). – Zuschauer: 100. – Beste VfR-Spieler: Perchner, Politakis.