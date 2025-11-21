Fußball-Gruppenligist FC 07 Bensheim arbeitet sich langsam aus dem Tabellenkeller. Doch jetzt wartet mit dem Zweiten FSG Riedrode ein harter Brocken. Foto: Daniel Nischwitz/fupa

Gruppenliga: FC 07 im Hoch, Auerbach im Tief „Totalversagen" der TSV Auerbach gegen Geinsheim +++ Kein warmes Wasser in Wald-Michelbach?

Bergstraße. Peter Brandenburger war klar, dass es gegen den Tabellenvorletzten der Gruppenliga, den SV Geinsheim, nicht einfach wird. Die 0:4 (0:1)-Heimniederlage seiner Mannschaft im Nachholspiel am Donnerstagabend hatte der Trainer der TSV Auerbach aber wohl kaum erwartet.

Brandenburger sprach von einer „verdienten Niederlage“ und einem „Totalversagen“ in der zweiten Halbzeit. Bis zur Pause stand es immerhin nur 0:1 aus Auerbacher Sicht, das zweite Gegentor kurz nach Wiederanpfiff „war der Genickbruch“. Bezeichnend für die schwache Leistung der TSV war das Auftreten in der Offensive. Der SV Geinsheim, der mit 49 Gegentoren aus bis dahin 17 Spielen eine der schwächsten Abwehrketten hatte, blieb das erste Mal in dieser Gruppenliga-Saison ohne Gegentor. Brandenburger wollte das Verletzungspech seiner Mannschaft nicht als Ausrede gelten lassen: „Gegen Rüsselsheim haben wir fast mit der gleichen Aufstellung gespielt und trotzdem gewonnen.“ Das einzig Positive aus Sicht der TSV-Spieler: Schon am Sonntag (15 Uhr) können sie es im Heimspiel gegen den SV Groß-Bieberau besser machen. Brandenburger ließ auf seine Enttäuschung nach dem Schlusspfiff noch einen weiteren Satz folgen: „Wir wissen, dass wir es besser können.“ Tore: 0:1 Seidel (25.), 0:2 Brehm (49.), 0:3 Hohnhäuser (64., Eigentor), 0:4 Finger (74., Foulelfmeter). - Schiedsrichter: Yamaci (Frankfurt). - Zuschauer: 80. - Beste Spieler: keine/Brehm, Finger.

Die FSG freut sich auf ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Top-Spieler Timo Seyfried, der mittlerweile für Bensheim die Tore macht. Trotz der Tabellenkonstellation - FSG Zweiter, FC 07 13. - erwartet Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der Riedroder, ein schweres Spiel: „Wir stellen uns auf einen zweikampfstarken Gegner ein“, sagt Göck, dessen Elf zuletzt zwei Niederlagen in Folge bilanziert. Torwart Rico Ochsenschläger (Hand) und Rojhat Akcan (Knie) wurden diese Woche geschont, können Sonntag aber voraussichtlich spielen. Und Nils Schwaier ist nach überstandener Grippe wieder ins Training eingestiegen. Auch Bensheim erwartet einen „heißen Tanz“ und zugleich ein „freundschaftliches Derby“, wie Trainer Constantin Renner formuliert. Schließlich kennen sich beide Mannschaften gut; Nils Schwaier und Aramis Asutay haben eine Bensheimer Vergangenheit. Im Hinspiel im August mussten die Nullsiebener trotz aller Freundschaft zu Hause eine 3:5-Klatsche hinnehmen. Dieses Mal ist Bensheim besser in Form. Das zeigte sich am Sonntag gegen den SV Fürth, als sich der FC 07 im fünften Spiel innerhalb von zwei Wochen trotz ausbaufähiger Leistung einen 2:0-Sieg erkämpfte. „Dass wir so ein Spiel überhaupt gewonnen haben, ist ein Fortschritt“, sagt Renner. Zuvor war der FC 07 bis Anfang November in sieben Spielen in Folge sieglos geblieben. Die Zeit hat das Trainerduo Renner und Eric Franke genutzt, um das Ausdauertraining auszubauen, denn bis auf Luca Albrecht und Dennis Konietzko hatten das viele Spieler nötig.

Die Partie steht auf der Kippe. Grund ist ein Wasserrohrbruch. „Und ich weiß nicht, ob jemand eiskalt duschen will“, sagt Jörg Gräber, Sportlicher Leiter der SGW. Zudem sind Schnee und Frost angekündigt für Sonntag im Überwald. Die SGW bereitet sich trotzdem so gut wie möglich darauf vor, den Gegner wenigstens etwas zu ärgern, wenn denn gespielt wird. Und die Überwälder wollen den Schwung vom Derby gegen Fürth mitnehmen. Es sei eines der besten Spiele seiner Mannschaft der vergangenen Jahre gewesen, so Gräber: „Wir haben den FC Fürth 70 Minuten lang dominiert.“ Und Coach Benjamin Sigmund habe auch die richtigen Worte gefunden, als er sagte: „Fürth hat das Spiel nicht gewonnen, wir haben das Spiel verloren.“ Sven Helfrich kann gegen Fehlheim möglicherweise wieder spielen. Der VfR ist seit acht Spieltagen ungeschlagen, hat sich auf den dritten Tabellenplatz vorgearbeitet. Geht es nach Trainer Sebastian Lindner, führt sein Team diesen Weg bis zur Winterpause fort: „Wir haben noch zwei Spiele in diesem Jahr, und die wollen wir gewinnen. Das ist unser Anspruch.“, sagt der Coach, der den Gegner lobt: „Das ist nicht mehr die Mannschaft, die wir aus der Vorrunde kennen. Auf dem Platz stehen zwar die gleichen Spieler, die Mannschaft hat aber deutlich mehr Struktur in ihrem Spiel und ist auch körperlich fitter. Da hat sich der Trainerwechsel bezahlt gemacht.“ Lindner selbst wird wohl wie auch Co-Trainer Yannick Vansco und Routinier Darius Ramonas für den Fall der Fälle auf der Ersatzbank Platz nehmen. So., 23.11.2025, 15:00 Uhr FC Alsbach FC Alsbach SV Fürth SV Fürth 15:00 PUSH Die Personalsituation ist und bleibt angespannt. Trainer Jochen Ingelmann kann aber eventuell mit Torwart und Kapitän David Hummel planen. Das Spiel gegen Bensheim vor Wochenfrist sorgt trotz des 0:2 zusätzlich für einen Motivationsschub bei den Fürthern „Wenn wir daran anknüpfen, ist viel drin für uns in Alsbach“, sagt Ingelmann, der sein Team dann aber auf eine der besten Abwehrreihen der Liga wird einstellen müssen.

Morgen, 16:30 Uhr FC Fürth FC Fürth TSV Seckmauern Seckmauern 16:30 PUSH