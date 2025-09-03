Torhüter Sven Helfrich und die SG Wald-Michelbach (hier bei der 0:8-Pleite in Ginsheim) wollen nach dem 2:1 gegen Viktoria Griesheim am Mittwoch gegen Groß-Bieberau nachlegen. Foto: Norbert Kaus/FuPa

Gruppenliga: FC 07 im Bergstraßen-Derby Englische Woche in der Gruppenliga: 14 der 18 Teams sind im Einsatz +++ Fehlheims Coach fordert mehr Willen +++ SG WaMi will nachlegen Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt VfR Fehlheim SV Fürth Gr.-Bieberau SG WaMi + 4 weitere

Bergstraße. Englische Woche in der Fußball-Gruppenliga. Jedoch sind nur 14 der 18 Vereine am Mittwoch im Einsatz, da die Partie zwischen der SKV Büttelborn und Viktoria Griesheim (11. September) sowie das Nachbarschaftsduell zwischen Aufsteiger FC Fürth und der TSV Auerbach (15. Oktober) verlegt wurden. Wo jedoch gekickt wird, steht schon früh in der Saison eine Menge auf dem Spiel.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 19:00 Uhr FC Alsbach FC Alsbach FC 1907 Bensheim FC 07 Bensh. 19:00 PUSH

Es wäre mehr möglich gewesen. Für den FC 07 und den FCA gilt das mit Blick auf die bisherigen Spiele gleichermaßen. Doch: Mit jeweils fünf Punkten rangieren die geografischen Nachbarn auch tabellarisch nah beieinander – auf den Abstiegsplätzen. „Das darf uns nicht passieren“, ärgert sich FCA-Trainer Steffen Gils beispielsweise immer noch über die unglückliche Last-Minute-Niederlage (1:2) bei Spitzenreiter FSG Riedrode. Dass der FC 07 seinerseits mit 2:3 bei der TS Ober-Roden verlor, hatte andere Gründe: Torwart Dominik Kurz hatte früh die Rote Karte gesehen, trotzdem gingen die Bensheimer mit 2:1 in Führung. Erst in der Schlussphase ging die Partie verloren, ein umstrittener Foulelfmeter brachte die Elf von Trainer Peter Brandenburger um den Lohn. Der Coach erkannte dennoch, dass seine Mannschaft nach wie vor für Siege gut ist. Fehlheims Trainer Lindner fordert „unbedingten Willen“

Heute, 19:00 Uhr SV 07 Geinsheim SV Geinsheim VfR Fehlheim VfR Fehlheim 19:00 PUSH

Auch zwei Tage nach dem 2:2 in Seckmauern hatte VfR-Coach Sebastian Lindner noch an der überraschenden Punkteteilung zu knabbern. 90 Minuten waren die Gäste beim Aufsteiger das dominierende Team, agierten lange in Überzahl. Dem Sieg im Weg standen vor allem der starke Torwart Florian Kalweit, aber auch das eigene Unvermögen beim Abschluss. Bei Schlusslicht Geinsheim fordert Lindner von seinen Spielern nicht zuletzt deshalb den „unbedingten Willen, die Tore zu machen“. Der Coach sieht die Partie als Chance zur Wiedergutmachung und fordert unmissverständlich einen Sieg. Allerdings betont Lindner auch: „Geinsheim ist stärker, als es das Papier aussagt. Das ist eine gut besetzte Mannschaft, der durch die Verletzung von Patrick Finger aber nun wohl der Leader weggebrochen ist.“

Benjamin Sigmund hat in dieser Woche zum ersten Mal eine Trainingseinheit geleitet. Doch das Selbstvertrauen der Spieler konnte der neue Coach vergangenen Sonntag mit seinen Ansprachen schon einmal entscheidend heben. Die Überwälder landeten ihren zweiten Saisonsieg – 2:1 gegen Viktoria Griesheim. Der Grundstein für eine gute Zusammenarbeit ist offenbar gelegt. Und jetzt will Wald-Michelbach gegen den Sechsten Groß-Bieberau nachlegen. David Schmidt ist in Urlaub, Bastian Langner fällt mit Schulterverletzung wohl länger aus. Gegen den Dritten soll beim SV Fürth der Knoten platzen

Heute, 20:00 Uhr SV Fürth SV Fürth SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim 20:00 PUSH