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Ligavorschau
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Gruppenliga: Eschenburg spekuliert auf Auswärtscoup
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga reist die SG Eschenburg am Sonntag zum Tabellenvierten SG Obbornhofen/Bellersheim - eine von acht Chancen auf dem Weg zum Klassenerhalt +++
Eschenburg. Acht Spieltage bleiben der SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg noch, um das Ruder im Abstiegskampf herumzureißen. Die Ausgangslage ist klar: Der Drittletzte aus dem Lahn-Dill-Kreis liegt zurzeit fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz und sieben Zähler hinter einem sicheren Nichtabstiegsrang. Rechnerisch ist bei noch 24 zu vergebenden Punkten vieles möglich. Am Sonntag um 15 Uhr wartet mit dem Tabellenvierten SG Obbornhofen/Bellersheim jedoch eine Auswärtsaufgabe, die es in sich hat.