Gruppenliga: Erstes Fürther Derby

Fürth (febr). Ein gut besuchter Sportplatz, lautstarke Unterstützung der Fans und so manches Feuerwerk – auf und neben dem Platz. Wenn sich der FC und der SV im Fürther Derby gegenüberstehen, ist in der Regel einiges geboten. Und das wird am Samstag (17 Uhr) kaum anders sein, wenn beide Teams erstmals in der Gruppenliga aufeinandertreffen. Die Partie wird live im Stream bei Echo online.de übertragen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
„Es ist eines der wenigen Derbys, die es auf diesem Niveau gibt in der Region“, sagt FC-Trainer Ralf Ripperger. SV-Kollege Jochen Ingelmann ergänzt: „Es ist ein Tag, der sicher bei vielen groß im Kalender eingetragen ist. Denn wer aus Fürth kommt, der entscheidet sich irgendwann zwischen Rot (FC) und Grün (SV), da gibt es nichts dazwischen.“
Während der SV 2024 erstmals den Aufstieg Gruppenliga feierte und im Premierenjahr gleich eine gute Rolle spielte, ist nun auch der FC zurück in der Spielklasse, aus der er 2023 abgestiegen war. Der Start hätte für einen Aufsteiger besser kaum sein können. Mit 14 Punkten aus acht Spielen steht der FC dem siebten Platz. Gleichwohl sagt Ripperger: „Nach unserem Geschmack hätten es ein paar Punkte mehr sein können.“ Gerade offensiv wünscht sich der Trainer, der in seiner Karriere noch nie gegen den SV gewinnen konnte, mehr Durchschlagskraft: „Wir müssen unsere Torchancen besser ausspielen, die verpuffen zu oft.“ Trotzdem ist der 35-Jährige im Großen und Ganzen zufrieden und hat auch für den Gegner nur lobende Worte übrig.
Gleiches gilt für Ingelmann. Dessen Mannschaft hat zwar zwei Spiele mehr auf dem Buckel, aber drei Punkte weniger auf dem Konto. Verletzungssorgen und Abgänge im Sommer – für den SV-Coach ist es die erwartet schwere Saison: „Bis zur Winterpause sollten wir schon noch den ein oder anderen Punkt holen.“ Weiter sagt Ingelmann: „Es ist auch ernüchternd, wenn du nach dem Spiel als Verlierer vom Platz gehst, aber eigentlich den besseren Fußball gespielt hast. Aber Fußball ist eben ein Ergebnissport.“
Chancen bieten sich durch die ausgedünnte Personallage nun vor allem für die jungen Spieler. Die sollten sie nutzen. Schließlich wollen die Grünen ihr 100-jähriges Vereinsjubiläum gerne mit einem Derbysieg vergolden.