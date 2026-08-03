Gruppenliga: Erster Dämpfer für den FC Fürth Der ambitionierte Gruppenligist startet mit einer 0:2-Niederlage in Griesheim in die neue Saison. von jz/net/ü · Heute, 09:20 Uhr · 0 Leser

Der FC Fürth muss den ersten Nackenschlag der Saison verkraften. – Foto: Justin Engel (Archiv)

Südhessen. Gruppenligist FC Fürth musste zum Saisonauftakt bereits den ersten Dämpfer hinnehmen. Die ambitionierte Mannschaft von Trainer Ralf Ripperger verlor bei Viktoria Griesheim am Samstag mit 0:2 (0:0). Neben der Partie verloren die Rot-Weißen auch Luca Joel Sielmann, der sich schon nach einer Viertelstunde nach einem Foul schwer am Kopf verletzte (Platzwunde) und früh ausgewechselt werden musste. Die Gäste fanden daraufhin nicht zu ihrem Spiel. Die Partie an sich war intensiv, beide Teams neutralisierten sich zunächst aber weitestgehend.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. FC-Torwart Tom Dahlke parierte in der ersten Halbzeit zwei Distanzschüsse. Doch darüber hinaus war nicht viel los in den ersten 45 Minuten. Fürth hatte Mühe in den Zweikämpfen gegen körperlich präsente Viktorianer. „Griesheim war der erwartet schwere Gegner, vor allem im Offensivbereich“, sagte Teammanager Özgün Karci.

Die Gastgeber machten mit einem Doppelpack bereits kurz nach Wiederanpfiff alles klar: Samuel Andolina erzielte mit einem Schuss aus kurzer Distanz das 1:0 für Viktoria (50.) – vorausgegangen war ein einfacher Ballverlust im Fürther Mittelfeld. Und nur drei Minuten später erhöhte Nick Volk aus der Distanz auf 2:0, nachdem der FC den Ball zu zentral abgewehrt hatte. Sa., 01.08.2026, 15:00 Uhr SC Viktoria Griesheim Griesheim FC Fürth FC Fürth 2 0 Abpfiff Der FC Fürth war in der Folge bemüht, wenigstens den Anschluss zu erzielen. Doch Torraumszenen der Gäste waren Mangelware, auch weil Griesheim defensiv gut spielte. Griesheim operierte vielfach mit langen Bällen. Der FC hingegen fand kein Mittel gegen tief stehende Gastgeber. Mit dem eingewechselten Nils Arras in der Offensive hatten die Gäste in der Schlussphase zwar mehr Zugriff, ein Tor wollte den Fürthern aber nicht mehr gelingen. „Wir müssen unsere Intensität steigern“, sagte Karci mit Blick auf die kommenden Wochen. Tore: 1:0 Andolina (50.), 2:0 Volk (53.). – Zuschauer: 200. – Beste FC-Spieler: geschlossene Leistung.

Dersim ging zwar schon in der vierten Minute nach einem Kopfballtor von Antonio Pascali mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gastgeber kam postwendend: Ex-Profi Sanro Sirigu schloss einen starken Angriff per Linksschuss ins lange Toreck ab. Und der SV ließ weitere Chancen folgen. Jure Vucic köpfte noch knapp vorbei, kurz darauf erhöhte Neuzugang Niclas Blüm nach schöner Kombination aber auf 2:1. Und auch in der zweiten Halbzeit hatte es Fürth eilig. Lars-Eric Schwinn schraubte das Ergebnis nach überragender Vorarbeit von Marvin Dreißigacker auf 3:1 und Yannick Marx knallte schließlich den Deckel drauf – 4:1. Das 2:4 für Rüsselsheim kurz vor Schluss – nur Kosmetik. Trainer Jochen Ingelmann: „Wir haben nach dem Rückstand eine super Reaktion gezeigt, das Spiel kontrolliert und gute Chancen herausgearbeitet. In der zweiten Halbzeit haben wir gauso weitergemacht, sehr strukturiert und auch defensiv viele Meter gemacht. Wir hätten das fünfte Tor unbedingt machen müssen – wir müssen unsere Konter noch schlauer ausspielen. Aber sonst war es ein rundum gelungener erster Spieltag.“ Tore: 0:1 Pascali (4.), 1:1 Sirigu (8.), 2:1 Blüm (32.), 3:1 Schwinn (52.), 4:1 Marx (76.), 4:2 Eren (87.). – Schiedsrichter: Taouli. – Zuschauer: 250. – Beste SV-Spieler: geschlossene Leistung.

Bei brütender Hitze war die FSG zunächst die bessere Elf, doch TSV-Keeper Jan Schickedanz war stets zur Stelle. Etwas überraschend kam deshalb die Altheimer Führung kurz vor der Halbzeit durch Adin Imamovic. Doch die Mannschaft von Trainer Tobias Beltz hielt dagegen. Und der Mut wurde belohnt: Timo Seyfried kam per Kopfball in der 65. Minute zum 1:1-Ausgleich, die Partie war wieder völlig offen. Am Ende hatte Riedrode allerdings den längeren Atem und Seyfried schnürte in der Nachspielzeit nach abgefälschtem Freistoß den Doppelpack. „Der Sieg war lücklich, aber verdient, weil wir in der zweiten Halbzeit das dominantere Team waren“, sagte Thorsten Göck, der Sportliche Leiter der FSG. „Wir sind nach dem 0:1 ruhig geblieben und haben das dann über 90 MInuten sehr erwachsen gemacht“. Tore: 1:0 Imamovic (40.), 1:1, 1:2 Seyfried (65., 90+3.). – Schiedsrichter: Henninger. – Zuschauer: 80. – Beste FSG-Spieler: geschlossene Leistung.

Der SC Olympia wusste bei seiner Premiere in der Gruppenliga eine Halbzeit zu gefallen, musste sich dem favorisierten Team aus dem Odenwald am Ende aber doch klar geschlagen geben. „Das war kein schlechter Auftritt von uns, am Ende hat aber einfach die cleverere Mannschaft gewonnen“, zog Stephan Vogel Bilanz. Der Lorscher Pressesprecher wusste um den Hauptgrund, warum die Gäste die Partie noch drehen konnten. „Groß-Bieberau ließ sich vom 0:2-Rückstand nicht beeindrucken, verstärkte nach der Pause das Flügelspiel und damit kamen wir mit zunehmender Spieldauer nicht mehr zurecht. Auch ist es uns nicht gelungen, Vasco Barreto Marques in den Griff zu bekommen, der als Vorbereiter und Torschütze glänzte.“ Tore: 1:0 Vincenzo Lucchese (21.), 2:0 Söder (26.), 2:1 Enders (55.), 2:2 Halbig (70.), 2:3 Marques (83.), 2:4 Klinger (90.+2). – Zuschauer: 160. – Beste Lorscher Spieler: keine.