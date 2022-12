Gruppenliga: Erster Auswärtsdreier für Türken Türkischer SV gewinnt mit Last-Minute-Treffern 3:1 in Schwanheim +++ Diedenbergen dreht Derby in Schlussphase +++ Okriftel verliert bei TuRa

Region. Im Abstiegskampf der Gruppenliga Wiesbaden feierte der Türkische SV mit zwei Last-Minute-Treffern beim 3:1 in Schwanheim den ersten Auswärts-Dreier. Die TSG Wörsdorf sicherte sich mit dem letzten Angriff ein 3:3 bei Limburg 07. Der FC Bierstadt war beim 1:2 gegen VfB Unterliederbach erneut nicht vom Glück verfolgt und dem SV Walsdorf geht mit der 0:4-Pleite gegen die SG Höchst offensichtlich die Puste aus.

Am letzten Jahres-Spieltag gibt es mit den Stadt-Duellen Walsdorf gegen Wörsdorf und Türkischer SV gegen Bierstadt wegweisende Duelle. Der SV Wiesbaden landete gegen Hadamars Zweite einen 8:2-Kantersieg, während Nassau Diedenbergen beim 3:1 gegen Germania Weilbach in der Schlussphase die Partie nach 0:1-Rückstand noch drehte.

In einem der schwächsten Heimspiele bedeutet der Doppelschlag des Höchster Dreifachschützen Julien Antinac kurz vor der Pause schon den Walsdorfer Knockout. Das zweite Höchster Tor fiel durch einen strittigen Elfer, als Engering im Sechzehner leicht schubste. „Wir spielten bisher teilweise über unsere Verhältnisse und sehnen nun die Pause herbei. Vorher gilt es aber, nochmal alle Kräfte für das Wörsdorf-Spiel zu bündeln“, hofft Walsdorfs Karl Urban nochmal auf einen Höhepunkt zum Jahresabschluss.

Die Gäste agierten zunächst mit spielerischen Vorteilen, nutzten ihre Möglichkeiten, als sich Abdoulaye Junior Toure und Nils Demmerle gegenseitig toll auflegten. Nach einer Stunde kam Limburg mit Macht und schien glücklicher Sieger, als in der zweiten Minute der Nachspielzeit das 3:2 fiel. Diesmal war der Fußballgott aber mit den Gästen, als Junior Toure in der 95. Minute per Kopf den wichtigen Punkt sicherte. „Wir pfeifen weiter personell auf dem letzten Loch. Diesmal aber gab jeder alles“, fand Jupp Dietz Komplimente für sein Elf. Ärgerlich, dass mit Dawda Njie wieder mal ein TSG-Kicker mit Gelb-Rot raus musste (87.).

TSG Wörsdorf: Hollmann; Bell Bell, Jalloh, Groß, Demmerle, Junior Toure, Njie, Presber (87. Heller), Hoffmann, Paulsen, Ay (87.Yilma). – Tore: 0:1, 3:3 Junior Toure (5., 90.+5), 0:2 Demmerle (32.), 1:2 Gering (75.), 2:2 Catovic (87.), 3:2 König (90.+2).