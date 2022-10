Gruppenliga: Enttäuschung beim FC Bierstadt Gruppenligist nach 1:2 gegen SV Walsdorf auf möglichen Abstiegsrang abgesackt +++ Wörsdorfer 8:1

Region . Gruppenligist FC Bierstadt ist durch das 1:2 gegen Aufsteiger SV Walsdorf auf einen möglichen Abstiegsrang abgesackt. Spielfrei war Aufsteiger Türkischer SV, der sich von Trainer Hakan Tutkun getrennt hatte und nun an einer Nachfolgelösung im Hinblick aufs Spiel bei Eddersheim II (So., 13 Uhr) arbeitet.

Acht Spieler fehlten FCB-Trainer René Keutmann, dazu saß Torjäger Niklas Kern mit einer Entzündung in der Kniekehle auf der Bank, kam nicht zum Einsatz. „Sicher hatten wir nominell noch ein gutes Team auf dem Platz, aber irgendwann reicht es dann nicht mehr“, meinte FCB-Sportchef Christian Schirmer. Aufsteiger Walsdorf genügten zu ruhende Bälle zum Dreier. Per Freistoß versenkte Mario De Oliveira Neto sehenswert im Winkel. Außerdem bewies Keeper Messi Azar einmal mehr seine Nervenstärke vom Elfmeterpunkt (56.). Vorausgegangen war ein Foul von Paul Braig an Lukas Ernst. Für SVW-Sprecher Karl Urban war die „Geschlossenheit in der Abwehr“ ein Garant für den Erfolg. Egemen Bagdatli und Marco Carrera (als Innenverteidiger) kamen beim FCB nach längeren Verletzungspausen erstmals wieder zum Zug und überzeugten.

FC Bierstadt: Machenheimer; Bagdatli, Carrera, K. Kramer, L. Keutmann, Mansoor Saeed (70. Vormbrock), Barig, Bauschke, Heidemann, Goßner, Peraira (73. Freimann).

SV Walsdorf: M. Azar; Lehmann, Ott, Engering, T. Azar (72. Borchwaldt), Hanzel (78. Bell), Giordano, Herber (76. Zapp), Ernst, de Oliveira Neto, Ernstberger (88. Maniera).

Tore: 0:1 Oliveira Neto (17.), 0:2 Messi Azar (56./Foulelfmeter), 1:2 Heidemann (81.). – Zu.: 90..