Gruppenliga: Ende aller Aufstiegsträume für Auerbach

Bergstraße. Der Traum vom Aufstieg ist wohl geplatzt. Die TSV Auerbach hat im Wiederholungsspiel am Donnerstag eine 2:3-Niederlage bei der SKV Büttelborn kassiert und damit praktisch keine Chance mehr, den VfR Fehlheim von Aufstiegsrelegationsplatz zwei in der Gruppenliga zu verdrängen. Denn dafür müssten die Grün-Weißen sechs Punkte in den letzten drei Spielen liegenlassen und die TSV alle ihre vier verbleibenden Spiele gewinnen.

Die Mannschaft von Giuliano Tondo, die bereits am Sonntag (15 Uhr) das nächste Spiel zu Hause gegen Modau bestreiten muss, geriet früh in Rückstand, fand darauf auch in der Folge keine Antwort und lag zur Pause schon mit 0:2 zurück.

In einem packenden Duell der Gruppenliga Darmstadt setzte sich SKV Büttelborn mit 3:2 gegen TSV Rot-Weiss Auerbach durch. Fabio Lombardi eröffnete das Spiel in der 13. Minute mit einem Elfmeter zum 1:0. Marvin Wiesenäcker erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Auerbach antwortete stark: Ankido David verwandelte in der 61. Minute einen Elfmeter, gefolgt von Marco Claudio de Simone, der in der 66. Minute den Ausgleich erzielte. Doch in der 87. Minute sicherte Issam Laghouali den Sieg für Büttelborn.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste durch Ankido David per Elfmeter heran (61.) und glichen fünf Minuten später durch Marco de Simone sogar zum 2:2 aus. Trotzdem sprach Tondo von einer „verdienten Niederlage“, weil Büttelborn „härter“ in den Zweikämpfen gewesen sei und den Sieg „mehr gewollt“ habe. Nachdem Burak Türkyilmaz die Ampelkarte gesehen hatte, musste die TSV die letzten 15 Minuten in Unterzahl agieren – und kassierte so kurz vor Ende nach einer Ecke noch das 2:3.

SV Geinsheim – VfR Fehlheim (Sonntag, 15 Uhr). Drei Spiele trennen den VfR Fehlheim noch vom Erreichen des zweiten Tabellenplatzes, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt. „Wir haben es selbst in der Hand und dürfen uns keinen Ausrutscher mehr erlauben“, beschreibt VfR-Trainer Sebastian Lindner die Ausgangslage, wohlwissend, dass noch drei hohe Hürden auf sein Team warten. Am Sonntag gastiert der VfR beim SV Geinsheim, danach kommt die FSG Riedrode in den Bensheimer Stadtteil und zum Abschluss muss der VfR beim ebenfalls noch ambitionierten SV Münster ran.

Lindner warnt vor „Schlüsselspieler“ Finger

Lindner richtet seine volle Konzentration zunächst jedoch auf die Aufgabe in Geinsheim. „Geinsheim ist sehr heimstark und kann an einem guten Tag jedes Team der Liga schlagen. Wir wissen also, dass wir wieder alles in die Waagschale werfen müssen, wenn wir die Punkte mit nach Fehlheim nehmen wollen“, sagt der Coach.

Lindner hebt Patrick Finger beim SV als „Schlüsselspieler“ hervor, auf den es ein Augenmerk zu richten gelte, grundsätzlich will man sich beim VfR aber auf die eigenen Stärken konzentrieren und dabei den Weg der letzten Wochen konsequent fortführen. Da steht für die Fehlheimer aus den jüngsten vier Spielen die maximale Punktzahl von zwölf Zählern zu Buche und gleich zwei Mal konnte der VfR dabei die Null halten. „Daran wollen wir in Geinsheim anknüpfen“, fordert der VfR-Coach.

Zufrieden zeigt sich Lindner auch mit der aktuellen Entwicklung in Sachen Personal. „Die Verletztenliste lichtet sich. Die personellen Voraussetzungen sind gut, das gilt es jetzt zu nutzen“, sagt er – wenngleich er weiterhin auf Smajil Sadic, Harris Yohendran und Luke Steinmetz verzichten muss.

FSG Riedrode – Dersim Rüsselsheim (Sonntag, 15 Uhr). Kevin Siegler verletzte sich im Sprunggelenk und wird die Runde nicht zu Ende spielen können, ansonsten hat FSG-Trainer Tobias Beltz gegen technisch starke Rüsselsheimer alle Mann an Bord. Drei Spiele – drei Siege hat der Coach fürs Saisonfinale noch mal ausgerufen. „Wir wollen schließlich einen versöhnlichen Rundenabschluss“, sagt Thorsten Göck, Sportlicher Leiter des Tabellensiebten.

Riedroder Motivation ist ungebrochen

Der Klassenerhalt ist der FSG Riedrode schon sicher und das Hauptziel damit erreicht. Doch die Motivation ist ungebrochen, zumal die Riedroder gegen Rüsselheim noch etwas gutmachen wollen (0:1 im Hinspiel).

SG Wald-Michelbach – TSV Höchst (Sonntag, 15 Uhr). SGW-Co-Trainer Andreas Lerchl war durchaus zufrieden mit dem Spiel seiner Elf beim Tabellenfünften FC 07 Bensheim – 4:2 hieß es am Ende für die Überwälder. Die kleine Talsohle scheint somit durchschritten und gegen Höchst will Wald-Michelbach jetzt nachlegen. „Die Einstellung ist wieder da, wir haben viel kommuniziert“, sagt Lerchl.

SV Fürth – FC Alsbach (Sonntag, 14.30 Uhr). Der SV setzte mit dem 4:2 bei der SKV Büttelborn vor Wochenfrist noch einmal ein Ausrufezeichen. Der Aufsteiger ist sicher durch und auch nächstes Jahr Gruppenligist. „Wir haben sehr guten Fußball gespielt mit guten Kombinationen“, sagt Trainer Jochen Ingelmann auch mit Blick auf die Leistung seiner Mannschaft in der gesamten Spielzeit. Der Matchplan ging in der zweiten Halbzeit gegen Büttelborn zwar etwas verloren, doch der SVF kämpfte – auch dies ein Sinnbild für die Leistung in der Saison 2024/25.