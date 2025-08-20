Gruppenliga: Eltviller Fehlstart perfekt

Bei beiden Gegentreffern standen die Gastgeber mit Fehlern im Aufbau Pate. Dazu bot sich unmittelbar nach dem 0:2 David Sarris nach toller Flanke von Ilker Yoldas-Diaz die Chance auf das 1:2, doch dieser vergab aus wenigen Metern die Mega-Chance. „Nach dieser Gelegenheit und dem verschossenen Elfer sind bei uns auch ein wenig die Köpfe runtergegangen. Wir müssen uns endlich wieder belohnen, solange wir das nicht tun, wird es schwer“, sagte Eltvilles Teammanager Sven Klärner im Angesicht dreier Partien, in denen immer ein Punktgewinn im Bereich des Möglichen schien. Bitter nur, dass am Ende null Zähler zu Buche stehen.