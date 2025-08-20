Gruppenliga: Eltviller Fehlstart perfekt

Eltville. Fehlstart der SpVgg. Eltville in die Gruppenliga-Saison: Im Heimspiel gegen die SKG 23 Wiesbaden setzte es eine 0:2-Niederlage. Damit bleiben die Rheingauer als einziges Team der Liga noch ohne Punktgewinn und rangieren am Tabellenende.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Maxim Bujnov brachte die Gäste im ersten Abschnitt in Führung, Marcus Vinicius Weinhardt erhöhte nach einer Stunde mit einem Gewaltschuss aus 20 Metern auf 2:0 aus SKG-Sicht. Zehn Minuten später bot sich Eltvilles Kapitän Marlon Klärner die große Chance zum Anschluss, doch er scheiterte mit seinem Strafstoß, den er in den Eltviller Nachthimmel drosch. Zuvor hatte Weinhardt seinen Gegenspieler Liam Balik im Sechzehner gefoult.
Bei beiden Gegentreffern standen die Gastgeber mit Fehlern im Aufbau Pate. Dazu bot sich unmittelbar nach dem 0:2 David Sarris nach toller Flanke von Ilker Yoldas-Diaz die Chance auf das 1:2, doch dieser vergab aus wenigen Metern die Mega-Chance. „Nach dieser Gelegenheit und dem verschossenen Elfer sind bei uns auch ein wenig die Köpfe runtergegangen. Wir müssen uns endlich wieder belohnen, solange wir das nicht tun, wird es schwer“, sagte Eltvilles Teammanager Sven Klärner im Angesicht dreier Partien, in denen immer ein Punktgewinn im Bereich des Möglichen schien. Bitter nur, dass am Ende null Zähler zu Buche stehen.