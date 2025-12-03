Gruppenliga: Eltviller Endspiel

Die Spvgg. Eltville steht vor einem wegweisenden Spiel am Mittwochabend gegen den TSV Bleidenstadt. – Foto: Pia Pfeifer

Eltville. In scheinbar auswegloser Lage noch das Unmögliche möglich machen. Zweimal hat die Spvgg. Eltville das in der Gruppenliga vollbracht - um am Ende die Klasse zu halten. So gesehen sind die erst zehn Zähler der laufenden Runde jetzt kein Grund zu Panik, geschweige denn zu irgendwelchen Reaktionen dieser Art. Der Verein plane „sicher“ mit Trainer Jannik Pleuger, sagt Clubchef Sven Klärner und bezieht das nicht nur auf den Rest der Saison, sondern bereits - ligaunabhängig - auf 2025/26. „Wir sind zufrieden, wie er die Mannschaft einstellt und erreicht“, betont der Eltviller Steuermann.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Bleibt die Frage: Überleben die Überlebenskünstler ein drittes Mal eine Gruppenliga-Runde ohne Abstieg? Die Partie gegen den TSV Bleidenstadt (Mi., 19.30 Uhr) der zuletzt zwei Siege eingefahren hat, wird zum Wegweiser. „Wenn wir weiter mitreden wollen, müssen wir gewinnen“, sagt Sven Klärner angesichts des derzeitigen Acht-Punkte-Rückstands auf das davor postierte Quartett SV Wallrabenstein, SV Niedernhausen, SG Rauenthal/Martinsthal und Türk Kelsterbach. Mit dem Eltville nach augenblicklichen Stand das Quintett der Absteiger bilden würde. Doch die Eltviller haben oft genug gezeigt, dass sie Stehauf-Qualitäten an den Tag legen können. Davon abgesehen erfährt der Kader 2026 durch die Rückkehrer David Sarris, Ilker Yoldas-Diaz (beide Auslandsaufenthalt), Henry Bong (während der Semesterferien seines Studiums in Köln) und Ben Weygandt (nach Leistenblessur) Zuwachs.

Heute, 19:30 Uhr Spvgg. Eltville Eltville TSV Bleidenstadt Bleidenstadt 19:30 PUSH Aufs monetär geprägte Winterwechsel-Karussell würden die Eltviller ohnehin nicht aufspringen. Ihr großes Pfund ist die Nachwuchsarbeit mit fünf, sechs Spielern der aktuellen Gruppenliga-A-Junioren, die in absehbarer Zeit zu den Männern aufrücken werden. Während Klärner nunmehr im dritten Jahr eine zweigleisige Liga-Planung verinnerlicht hat. Damit im Fall eines Falles in der Kreisoberliga das sportliche Überleben gesichert ist.

