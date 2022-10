Die freuen sich: Gruppenligist SV Rot-Weiß Walldorf II ist aktuell nicht zu stoppen. Hier bejubeln 14 Yassin El Haddoudi (14) und Kento Nakamura das 9:1 gegen Seckmauern. Foto : Uwe Krämer

Gruppenliga: Ein Spitzenspiel für den Aufsteiger Nach dem sechsten Sieg in Folge steht SV Rot-Weiß Walldorf II bei SG Langstadt/Babenhausen eine schwere Aufgabe bevor

Kreis Groß-Gerau. Nachdem Gruppenligist SV Rot-Weiß Walldorf II den sechsten Sieg in Folge gelandet, sich dem zweiten Rang auf einen Punkt genähert hat, steht dem Aufsteiger ein Spitzenspiel bevor. Am Sonntag (15 Uhr) geht es zum Ligafünften SG Langstadt/Babenhausen. Lieber wäre es den Rot-Weißen gewesen, sie hätten ihr Nachholspiel gegen den FC Fürth nicht erst am Donnerstag, sondern schon am Mittwoch bestreiten können, um einen Tag länger zur Regeneration zu haben. Aber auf diesen Termin konnten sich die Vereine nicht einigen. Um die Belastung seiner Spieler in Grenzen zu halten, hat RWW-Trainer Ercan Dursun das gestrige Training entsprechend angepasst. Für das Langstadt-Spiel werde „auf jeden Fall rotiert.“

Im Vergleich zur 1:7-Niederlage beim FCA Darmstadt hat sich in Geinsheim zumindest auf der Position des Torhüters eine Verbesserung angekündigt. So stehen Tim Kistner und Dennis Kiesel wieder zur Verfügung, nachdem beide am vergangenen Sonntag kurzfristig ausgefallen waren. Gegen den wiedererstarkten FC Alsbach wird erneut eine besondere Leistung nötig sein (Sonntag, 15 Uhr).

So., 30.10.2022, 15:00 Uhr SV 07 Geinsheim SV Geinsheim FC Alsbach FC Alsbach 15:00 PUSH

Die Gäste um das Trainerduo Steffen Gils/Robert Schmidt hatten zu Saisonbeginn einige personelle Probleme. Inzwischen ist der Alsbacher Kader aber wesentlich stärker besetzt, wie Ginkel am vergangenen Spieltag beim 2:0-Erfolg in Bensheim beobachtete. Während Eric Straub nach Sperre wieder dabei ist drohen Patrick Fingert (Zerrung) und Deniz Celik (Knie Beschwerden) auszufallen. Schwierige Aufgabe für den VfR am Sonntagnachmittag Obwohl die Groß-Gerauer zehn Ränge und 14 Punkte besser platziert sind, erwartet Driton Kameraj, sportlicher Leiter des VfR am Sonntag (15.30 Uhr) eine schwierige Aufgabe bei TSV Auerbach: „Das ist eine gute Mannschaft mit einer gefährlichen Offensive und einem guten Umschaltspiel.“

Der Aufsteiger startete erfolgreich in die Spielzeit, konnte aber in den vergangenen sechs Begegnung nur einen Dreier erreichen. „Wir müssen zielstrebig sein und unser Passspiel verbessern“, nennt er die entscheidenden Punkte. Wieder ins Team wird Torjäger Fabio De Leo rücken, nachdem gegen Langstadt/Babenhausen nicht zur Verfügung gestanden hatte. Spiel startet am Samstag um 17 Uhr Zu ungewohnter Zeit treffen die SKV Büttelborn und FSG Riedrode in der Gruppenliga aufeinander. Am Samstag um 17 Uhr beginnt die Partie, in der die Büttelborner wieder auf einen Erfolg in ihrer Außenseiterrolle hoffen. Nur drei Punkte trennt die Mannschaft von Trainer Francisco Ortega vom Abstiegsrelegationsplatz, den derzeit Aufsteiger TSV Auerbach belegt.

Morgen, 17:00 Uhr SKV Büttelborn Büttelborn FSG Riedrode FSG Riedrode 17:00 PUSH

„Wir werden elf gesunde Spieler auf den Platz bekommen“, sagt Jonas Schuster, der mit Markus Cube das Trainerduo des SV 07 Nauheim bildet.

So., 30.10.2022, 15:00 Uhr SV 07 Nauheim SV Nauheim FC 1907 Bensheim FC Bensheim 15:00 PUSH

Der Hinweis hat angesichts der personellen Lage des Tabellenelften seine Berechtigung. Denn am Sonntag (15 Uhr) gegen den FC 07 Bensheim müssen die Nauheimer erneut auf zwei verletzte (Norman Harth, Marvin Bojand) und einen urlaubenden Stammspieler (Jan Gerlach) verzichten. Dazu kommt eventuell der angeschlagene Ilias Syah.

SV RWW setzt Siegesserie fort Mit einem 4:0 (1:0) gegen den FC Fürth hat der SV Rot-Weiß Walldorf II am Donnerstagabend seine Siegesserie fortgesetzt- Aber so überlegen, wie es das Ergebnis glauben macht, war die Überlegenheit des gastgebenden Aufsteigers nicht. Im Nachholspiel erwiesen die Fürther als unangenehmer Gegner für den Tabellendritten. Das taktische Vorhaben der Odenwälder, die Walldorfer nicht ins Spiel kommen zu lassen, der Heimelf die Torgefahr zu nehmen, „haben sie sehr, sehr gut gemacht“, sagt RWW-Trainer Ercan Dursun. Erst der Doppelschlag des eingewechselten Jonatan Kremer zum 3:0 und 4:0 in der Schlussphase bedeutete die Entscheidung.