Gruppenliga: Eddersheim II überwintert nach 2:0 auf Zwei

Kurz vor dem Seitenwechsel brachte Yannick Gutmann die Gastgeber nach einem schönen Spielzug in Front, als er sich im Strafraum durchtankte und ins kurze Eck vollstreckte. Kurz nach der Pause schaltete Eddersheim nach einem hohen Ballgewinn schnell um und erhöhte durch Julian Muth aus 2:0 (51.). Bei zwei weiteren Großchancen zeigte Alemannia-Keeper Miltiadis Nastos Weltklasse-Paraden. "Wie er die beiden Dinger gehalten hat, ist mir immer noch ein Rätsel", sagte Wronski. Der selbst an der Seitenlinie Gelb sah, sein Gegenüber Steffen Kaschel gar Gelb-Rot. Auch FCE-Spieler Konstantin Christ bekam in der Schlussphase Gelb-Rot, wegen vermeintlichem Reklamieren. Wintertransfers sind beim FCE II nicht geplant. Dafür verlässt Vassilios Kadoglou (SV Rot-Weiß Walldorf III) das Team.