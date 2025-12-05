Gruppenliga: Eddersheim II überwintert nach 2:0 auf Zwei

Hattersheim. Der FC Eddersheim II überwintert als Tabellenzweiter der Gruppenliga. Im Donnerstagabendspiel gegen Alemannia Nied siegte die Elf von der Staustufe mit 2:0 und kletterte dadurch in der Tabelle auf den Platz hinter Weihnachtsmeister VfB Unterliederbach.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
"Wir hatten mit der Nieder Standardstärke echt Probleme. Aus dem Spiel heraus waren wir aber die bestimmende Mannschaft und haben zwei schöne Tore erzielt", sagte FCE-Coach Marco Wronski.
Kurz vor dem Seitenwechsel brachte Yannick Gutmann die Gastgeber nach einem schönen Spielzug in Front, als er sich im Strafraum durchtankte und ins kurze Eck vollstreckte. Kurz nach der Pause schaltete Eddersheim nach einem hohen Ballgewinn schnell um und erhöhte durch Julian Muth aus 2:0 (51.). Bei zwei weiteren Großchancen zeigte Alemannia-Keeper Miltiadis Nastos Weltklasse-Paraden. "Wie er die beiden Dinger gehalten hat, ist mir immer noch ein Rätsel", sagte Wronski. Der selbst an der Seitenlinie Gelb sah, sein Gegenüber Steffen Kaschel gar Gelb-Rot. Auch FCE-Spieler Konstantin Christ bekam in der Schlussphase Gelb-Rot, wegen vermeintlichem Reklamieren. Wintertransfers sind beim FCE II nicht geplant. Dafür verlässt Vassilios Kadoglou (SV Rot-Weiß Walldorf III) das Team.