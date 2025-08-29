Gruppenliga: Eddersheim II springt an die Tabellenspitze

Taunusstein. Der neue Tabellenführer der Gruppenliga heißt FC Eddersheim II - zumindest bis zum Sonntag. Im vorgezogenen Spiel beim TSV Bleidenstadt siegte der Hessenliga-Unterbau mit 3:0. Yannick Gutmann schnürte einen Doppelpack vor der Pause, Marco Speck stellte nach dem Seitenwechsel den Endstand her. Die Ansichten zum Spiel bei beiden Trainern gingen anschließend auseinander.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
"Es war definitiv mehr drin. Man sieht Eddersheim an, dass sie sicherlich unter den ersten Fünf oder sogar den ersten Drei abschließen werden. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, in Summe fünf, sechs Hochkaräter liegen lassen, waren spielerisch die bessere Mannschaft, während Eddersheim eher mit langen hohen Bällen operiert hat. Sie hatten Effizienz, wir nicht", sagte Bleidenstadts Trainer Michael Drogi. Dabei ließen Tobias Bellin (3.) und der stark aufspielende A-Jugendliche Neo Westerwelle (10.) gute Chancen zur Führung liegen, während Gutmann nach einer Viertelstunde die Gäste-Führung herstellte.
Nach toller Flanke von Nico Siegert köpfte Gutmann zum 2:0 ein, während Marco Speck nach halbherziger Klärungsaktion nach einem Eckball vom Sechzehner akkurat im langen Eck versenkte.
Eddersheims Trainer Marco Wronski sprach anschließend von einem "hochverdienten Sieg in einem schwachen Gruppenliga-Spiel." Als Robin Neumann im TSV-Sechzehner zu Boden ging, reklamierten die Eddersheimer vergeblich auf Elfmeter, dazu vergab Dickson Nana Antwi frei vor TSV-Keeper Petschulies das mögliche 4:0. Mit 13 Punkten aus fünf Partien stehen die Eddersheimer auf dem ersten Platz. "Eine Momentaufnahme", sagt Wronski. Am Sonntag kann der FCE von Rang eins verdrängt werden, sollte die SG Nassau Diedenbergen im Verfolgerduell gegen Unterliederbach gewinnen.
Kommenden Donnerstag kommt es dann zum Gastspiel der SG Nassau an der Staustufe - nicht nur aufgrund der Tabellensituation dürfte die Flutlicht-Partie ein Hingucker werden, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass zahlreiche Diedenbergener Spieler mal beim FCE gekickt haben.
Der TSV ist im Aufsteigerduell beim SC Offheim gefordert.