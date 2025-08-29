Gruppenliga: Eddersheim II springt an die Tabellenspitze

Eddersheims Trainer Marco Wronski sprach anschließend von einem "hochverdienten Sieg in einem schwachen Gruppenliga-Spiel." Als Robin Neumann im TSV-Sechzehner zu Boden ging, reklamierten die Eddersheimer vergeblich auf Elfmeter, dazu vergab Dickson Nana Antwi frei vor TSV-Keeper Petschulies das mögliche 4:0. Mit 13 Punkten aus fünf Partien stehen die Eddersheimer auf dem ersten Platz. "Eine Momentaufnahme", sagt Wronski. Am Sonntag kann der FCE von Rang eins verdrängt werden, sollte die SG Nassau Diedenbergen im Verfolgerduell gegen Unterliederbach gewinnen.

Kommenden Donnerstag kommt es dann zum Gastspiel der SG Nassau an der Staustufe - nicht nur aufgrund der Tabellensituation dürfte die Flutlicht-Partie ein Hingucker werden, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass zahlreiche Diedenbergener Spieler mal beim FCE gekickt haben.

Der TSV ist im Aufsteigerduell beim SC Offheim gefordert.