Gruppenliga: Drei Teams warten auf den ersten Sieg

Die halbe Woche ist Spieltag in der Gruppenliga Darmstadt: Bereits am Mittwochabend machen der SV 07 Geinsheim und der SV Dersim Rüsselsheim den Auftakt. Können die Rüsselsheimer unter Neu-Coach Sascha Amstätter ihren Aufwärtstrend fortsetzen? Oder feiert Schlusslicht Geinsheim den ersehnten ersten Sieg? Am Donnerstag ist dann die kriselnde SG Wald-Michelbach gefordert, bei der jüngst das Trainerduo hingeschmissen hatte. Gegner ist Aufsteiger FC Fürth.

Am Sonntag ist Wald-Michelbach dann erneut gefordet und empfängt Viktoria Griesheim, wieder auf heimischem Kunstrasen. Im Dieburger Derby stehen sich Groß-Bieberau und Altheim gegenüber. Der TSV Seckmauern empfängt den VfR Fehlheim, Spitzenreiter FSG Riedrode will gegen Alsbach den sechsten Sieg im sechsten Spiel einfahren. Sowohl der SV Münster als auch der SV Fürth sind so lala in die Saison gestartet und wollen im direkten Duell den Turnaround schaffen. Dasselbe gilt auch für Verbandsliga-Absteiger TS Ober-Roden, die gegen Bensheim den Fehlstart vermeiden wollen. Außerdem spielen: TSV Rot-Weiß Auerbach gegen Büttelborn und der FC Fürth gegen den rasant gestarteten Aufsteiger VfB Ginsheim.

Die Partien im Überblick: