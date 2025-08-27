 2025-08-27T11:11:03.766Z

Ligabericht
Der SV Dersim und der SV Geinsheim stehen sich am Mittwochabend im Gruppenliga-Duell gegenüber.
Der SV Dersim und der SV Geinsheim stehen sich am Mittwochabend im Gruppenliga-Duell gegenüber. – Foto: Justin Engel - Archiv

Gruppenliga: Drei Teams warten auf den ersten Sieg

Der SV Geinsheim, SKV Büttelborn und TS Ober-Roden sind bislang noch nicht in Tritt gekommen und stehen am Tabellenende unter Druck +++ Bleibt Riedrode makellos?

Die halbe Woche ist Spieltag in der Gruppenliga Darmstadt: Bereits am Mittwochabend machen der SV 07 Geinsheim und der SV Dersim Rüsselsheim den Auftakt. Können die Rüsselsheimer unter Neu-Coach Sascha Amstätter ihren Aufwärtstrend fortsetzen? Oder feiert Schlusslicht Geinsheim den ersehnten ersten Sieg? Am Donnerstag ist dann die kriselnde SG Wald-Michelbach gefordert, bei der jüngst das Trainerduo hingeschmissen hatte. Gegner ist Aufsteiger FC Fürth.

Am Sonntag ist Wald-Michelbach dann erneut gefordet und empfängt Viktoria Griesheim, wieder auf heimischem Kunstrasen. Im Dieburger Derby stehen sich Groß-Bieberau und Altheim gegenüber. Der TSV Seckmauern empfängt den VfR Fehlheim, Spitzenreiter FSG Riedrode will gegen Alsbach den sechsten Sieg im sechsten Spiel einfahren. Sowohl der SV Münster als auch der SV Fürth sind so lala in die Saison gestartet und wollen im direkten Duell den Turnaround schaffen. Dasselbe gilt auch für Verbandsliga-Absteiger TS Ober-Roden, die gegen Bensheim den Fehlstart vermeiden wollen. Außerdem spielen: TSV Rot-Weiß Auerbach gegen Büttelborn und der FC Fürth gegen den rasant gestarteten Aufsteiger VfB Ginsheim.

Die Partien im Überblick:

Heute, 19:30 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
19:30

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
15:00

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
15:15

