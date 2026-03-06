Gruppenliga: Dorndorf bezwingt Biebrich II Kaltschnäuzige Dorndorfer holen 3:1-Auswärtserfolg von Marius Martinez · Heute, 11:39 Uhr · 0 Leser

In einem umkämpften Duell kann sich der FC Dorndorf am Ende durchsetzen. – Foto: Leandra Schmidt (Archiv)

Wiesbaden. Der FC Dorndorf kann nach dem 5:3-Erfolg über die Spvgg Eltville den positiven Trend fortsetzen und den zweiten Sieg innerhalb von fünf Tagen feiern.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Der FC Dorndorf ging bereits in der zehnten Minute, nach einer flachen Hereingabe über die Außen durch Niklas Becker in Führung. In der 23. Minute schaltete Dorndorf nach einem Freistoß von Biebrich schnell um und Daniele Parisi erhöhte auf 2:0. Nach dem Spiel hadert Biebrich-Trainer Volkan Zer vor allem mit dem Auftreten in der Anfangsphase. "Wir haben die ersten 20 Minuten komplett verschlafen. Da sind wir zu naiv und jugendlich. Das kannst du dir in der Gruppenliga nicht erlauben."

In den folgenden Minuten fand Biebrich immer besser in die Partie. Ein Bein der Dorndorfer Verteidigung (62. Minute) und Torwart Lutz Müller (36. und 60. Minute) wussten einen Torerfolg von Biebrich jedoch zu verhindern. "Die zweite Halbzeit hat mir gut gefallen. Aber wenn du einem 2:0 hinterherläufst, dann ist es immer schwer.", sagt Zer. In der 72. Minute spekulierte Daniele Parisi richtig und nutzte einen Fehler der Biebrich-Verteidigung, schob frei vor Torwart Uin Uno ein und erhöhte den Spielstand auf 3:0. Kurz vor Schluss, in der 86. Minute, erzielte Issa Keita den Anschlusstreffer zum 1:3. Für den Biebrich-Trainer nur noch "Ergebniskosmetik".