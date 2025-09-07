Gruppenliga: Diedenbergen entreißt Bierstadt den Sieg

Bitter für den FC Bierstadt um Moritz Meister (vorne): Die SGN Diedenbergen mit Niklas Leisge kommt im Spiel der Fußball-Gruppenliga Wiesbaden spät noch zum 2:2. Foto: Finn Claasen/FH

Region. Problem zu viele Gegentore: Gruppenligist SV Niedernhausen konnte davon beim 3:4 gegen Nied ein Lied singen. Der FC Bierstadt kassierte in Diedenbergen ein spätes 2:2.

„Wir haben bisher 20 Gegentore kassiert, das ist zu viel. Kein Spiel unter zwei Gegentreffern. Heute schenken wir dem Gegner zwei Tore in den ersten fünf Minuten“, haderte Niedernhausens Stephan Mohr. Zwar kämpfte sich Niedernhausen zurück, kam durch Tim Flemming und Khalil Driss El Yadini heran. Doch die Abwehr blieb anfällig, Adil Choukairi stellte auf 2:4. In der Nachspielzeit gelang nur noch Ergebniskosmetik. „Vorne klappt es, aber defensiv machen wir zu viele Fehler. 18 Tore zeigen immerhin, dass wir Spiele drehen können“, erklärt Mohr. Tore: 0:1 Wittenberg (2.), 0:2 Choukairi (5.), 0:3 (24.), 1:3 Flemming (35.), 2:3 Driss El Yadini (49.), 2:4 Choukairi (54.), 3:4 Pedraza (90.).

Wallrabenstein erwischte mit dem frühen Treffer von Florian Jaschinger den perfekten Start, ließ dann aber nach. „Wir haben gut begonnen, dann aber zu passiv agiert. In Überzahl hatten wir noch Chancen, aber der Punkt ist ok. Wir müssen anfangen, uns mehr zu belohnen“, sagte SVW-Coach Daniel Dylong. Bleidenstadt glich durch Jannik Golle aus, vergab zudem durch Neo Westerwelle kurz vor Schluss den Sieg. „In Gleichzahl hätte mich das Remis geärgert, nach der Gelb-Roten müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein“, erklärte TSV-Trainer Michael Drogi. Tore: 0:1 Jaschinger (2.), 1:1 Golle (28.).

Diedenbergen startete stark und ging früh durch Timo Grünewald in Führung. Danach schenkten die Gastgeber den Ball zweimal leichtfertig her und lagen zur Pause zurück. „In der ersten Halbzeit hätten wir höher führen können, in der zweiten hatten wir etwas mehr vom Spiel. Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung“, meinte Diedenbergens Amir Kadiric. Bierstadt zeigte sich verbessert. „Heute war Wiedergutmachung angesagt, mehrere Spieler waren zurück. Wir hätten das 1:3 machen müssen, stattdessen kassieren wir in der Nachspielzeit den Ausgleich“, erklärte FC-Coach René Keutemann, der besonders Niklas Muschter lobte. Tore: 1:0 Grünewald (2.), 1:1 Meister (39.), 1:2 Nickel (45.), 2:2 Jozic (90.+2)

Offheim legte in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Sieg und ging mit zwei Toren in Führung. Nach der Pause kam Erbenheim durch Ayoub Alhamssi zurück. In der Nachspielzeit jubelte Karim El Bakkaoui über das 2:2, doch der Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. „Normalerweise sage ich nichts zu den Schiedsrichtern, aber heute hat es mich geärgert – viele 50:50-Entscheidungen gegen uns, und beim 2:2 in der 94. Minute wird unverständlich Abseits abgepfiffen“, ärgerte sich El Bakkaoui. Tore: 1:0 Dankof (18.), 2:0 (36.), 2:1 Alhamssi (49.)

Nach ausgeglichener erster Hälfte entschied Dorndorf in den Schlussminuten das Spiel. Die Gäste hatten durch Marius Fuchs die große Chance auf die Führung. „Wir waren in der ersten Halbzeit besser, hatten zwei Hochkaräter und hätten mit 1:0 in die Pause gehen müssen. Nach dem Wechsel hatte Dorndorf mehr vom Spiel, und am Ende waren wir unachtsam“, bilanzierte Ra/Mas MatzeKaiser. Tore: 1:0 Becker (77.), 2:0 Biskic (88.).

Ein intensives Spiel mit offenem Schlagabtausch endete ausgeglichen. Marcus Weinhardt traf dreimal für die SKG, Justin Matthews glich zweimal für den VfB aus. „Nach dem Donnerstagsspiel hat die Mannschaft heute eine richtige Reaktion gezeigt. Wir waren zwar dünn besetzt, aber es war eine starke Teamleistung. Später hätten wir das 3:1 machen müssen. Am Ende nehmen wir den Punkt gerne mit“, bilanzierte der neue SKG-Trainer Efkan Yildiz. Tore: 1:0 Weinhardt (12.), 1:1 De Sousa (24.), 2:1 Weinhardt (45.), 2:2 Matthews (70.), 3:2 Weinhardt (80.), 3:3 Matthews (83.).

Mal wieder ein Spektakel mit Kelsterbacher Beteiligung: Nach dem 4:6 in Erbenheim nun ein 4:5 gegen den aktuellen Tabellenführer. "Wir haben mal wieder gelernt, was Gruppenliga bedeutet", sagte Türk-Trainer Kilic Görgülü. Vorne hui, hinten pfui: Nach Candas Karas Führungstreffer drehte der FCE II auf. Jannic Pessel schweißte einen Freistoß sehenswert zum Ausgleich ein, Tim Baatz legte zum 2:1 nach, Pessel erhöhte vom Elfmeterpunkt auf 3:1, ehe erneut Baatz mit einem absoluten Traumtor per Dropkick aus 25 Metern auf 4:1 direkt nach der Halbzeit stellte. Was der FCE-Unterbau in den 44 Minuten nach dem 4:1 ablieferte, brachte Trainer Marco Wronski auf die Palme. "Ich bin absolut enttäuscht. Auswärts gelingt es uns einfach nicht, diese Leidenschaft an den Tag zu legen. Spielfreude und Spielwitz waren nach dem 4:1 komplett weg. Das war dann furchtbar schlecht", sagte der Trainer und sprach Türk für den Willen, das Spiel noch drehen zu wollen, ein Kompliment aus. Mirza Music traf zum 2:4, Vitaliy Fedotov zum 3:4. Hristos Papazois traf zum 3:5, ehe Kara die Partie nochmal spannend machte. In der Schlussphase flog Elmir Muhic noch mit Gelb-Rot runter. Beim FC Türk rechnet Trainer Kilic Görgülü kommende Woche mit einem Urteil nach dem Spielabbuch in Bierstadt. Und freut sich auf die baldige Rückkehr von Cem Barlik nach Muskelverletzung und Leon Wronski (nach Schambeinentzündung) - das Duell mit seinem Vater Marco blieb dem Filius allerdings noch verwehrt. Tore: 1:0 Kara (5.), 1:1 Pessel (13.), 1:2 Baatz (15.), 1:3 Pessel (45./FE), 1:4 Baatz (46.), 2:4 Music (53.), 3:4 Fedotov (80.), 3:5 Papazois (86.), 4:5 Kara (89.).