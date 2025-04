Gruppenliga: Die Gala des Türkischen SV wird getrübt

Region . Nach dem glanzvollen 5:2 beim bisherigen Ersten SG Hoechst nimmt der Durchmarsch des Fußball-Gruppenligisten Türkischer SV Formen an: In den letzten vier Spielen trifft der neue Spitzenreiter noch dreimal auf Teams aus dem Schluss-Quintett, dazu noch auf TuRa Niederhöchstadt. Hinten besiegte Germania Weilbach im Abstiegsduell die Spielvereinigung Eltville mit 2:0, die SG Rauenthal/ Martinsthal erzitterte sich die Schützenhilfe für die Abstiegskonkurrenz beim 2:1 gegen die TuS Dietkirchen II in letzter Minute.