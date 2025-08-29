Gruppenliga: Dersim weiter auf der Erfolgswelle

Abgezogen: Dersim Rüsselsheim (beim Schuss Deniz Celik) kam in der Fußball-Gruppenliga zu einem deutlichen 6:1-Erfolg beim SV Geinsheim. Foto: Marc Schueler/Sportpics.de

Geinsheim. Weiter auf der Erfolgswelle schwimmt Dersim Rüsselsheim in der Fußball-Gruppenliga. Mit seinem neuen Trainer Sascha Amstätter kam das Team am Mittwoch zu einem 6:1 (2:0)-Erfolg beim SV 07 Geinsheim. Die Gastgeber stehen nach der neuerlichen Niederlage dagegen weiter sieglos im Tabellenkeller.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben die Bedingungen angenommen und das Beste daraus gemacht. Mit den sechs Toren und drei Punkten bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden“, erklärte Dersims Sportlicher Leiter Rachid Dadda. Für Dersim bedeutet der Sieg den vorübergehenden Sprung auf Platz drei.

Mi., 27.08.2025, 19:30 Uhr SV 07 Geinsheim SV Geinsheim SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim 1 6 Abpfiff Kaum war die Partie angepfiffen, gingen die Rüsselsheimer auch schon in Führung durch Turgay Akbulut (2.). Die Gastgeber steckten den Rückstand weg und spielten gut mit, verzweifelten aber immer wieder an der Rüsselsheimer Abwehr. Etwa zehn Minuten vor der Pause gelang es Dersim, die Partie wieder mehr zu kontrollieren. In der 40. Minute kamen die Gäste durch ein Eigentor von Geinsheims Yannick Keller zum 2:0.