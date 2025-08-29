Gruppenliga: Dersim weiter auf der Erfolgswelle

Geinsheim. Weiter auf der Erfolgswelle schwimmt Dersim Rüsselsheim in der Fußball-Gruppenliga. Mit seinem neuen Trainer Sascha Amstätter kam das Team am Mittwoch zu einem 6:1 (2:0)-Erfolg beim SV 07 Geinsheim. Die Gastgeber stehen nach der neuerlichen Niederlage dagegen weiter sieglos im Tabellenkeller.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben die Bedingungen angenommen und das Beste daraus gemacht. Mit den sechs Toren und drei Punkten bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden“, erklärte Dersims Sportlicher Leiter Rachid Dadda. Für Dersim bedeutet der Sieg den vorübergehenden Sprung auf Platz drei.
Kaum war die Partie angepfiffen, gingen die Rüsselsheimer auch schon in Führung durch Turgay Akbulut (2.). Die Gastgeber steckten den Rückstand weg und spielten gut mit, verzweifelten aber immer wieder an der Rüsselsheimer Abwehr. Etwa zehn Minuten vor der Pause gelang es Dersim, die Partie wieder mehr zu kontrollieren. In der 40. Minute kamen die Gäste durch ein Eigentor von Geinsheims Yannick Keller zum 2:0.
Geinsheim drängte nach der Pause auf den Anschlusstreffer und eröffnete Rüsselsheim Räume, die Benjamin Neffati zu zwei weiteren Treffern (52./62.) nutzte – die Partie war entschieden. Zumal die Gäste durch Ünal (81.) und Printemps (83.) nachlegten. Erst in der 88. Minute gelang Imran Alikhani der Ehrentreffer für Schlusslicht Geinsheim. „Wir haben es verpasst, in der ersten Hälfte aus unseren Chancen Profit zu schlagen. Wir müssen nun den Bock umstoßen, sonst wird es eine ganz lange Saison für uns“, sagte Geinsheims Sportlicher Leiter Stuart Martinez.
Tore: 0:1 Akbulut (2.), 0:2 Keller (40. Eigentor), 0:3 Neffati (52.), 0:4 Neffati (62.), 0:5 Ünal (81.), 0:6 Printemps (83.), 1:6 Alikhani (88.).