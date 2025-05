Und hoch das Bein: Dersim Rüsselsheim, hier der Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:0 Dawda Martin Njie (links) im Duell mit Anton Sahitolli, kann sich gegen SV Münster durchsetzen. Foto: André Dziemballa

Gruppenliga: Dersim, SV 07 und SKV bleiben Letztlich entschied die Abstiegsregelung +++ Doch auch mit drei Siegen überzeugen die drei Gruppenligisten noch einmal

Kreis Groß-Gerau. Gesichert ist der Klassenerhalt für die Gruppenligisten aus dem Kreis Groß-Gerau. Durch die Bekanntgabe der Abstiegsregelung mit vier Absteigern (statt theoretisch sechs) und einem Relegationsplatz waren alle bereits gerettet, durch die drei Siege am vorletzten Spieltag hätten sie es aber auch aus eigener Kraft geschafft.

SV 07 Geinsheim fertigt Bensheim mit 8:1 ab

FC 07 Bensheim – SV 07 Geinsheim 1:8 (1:1). Einen Kantersieg feierte der SV 07 Geinsheim beim FC 07 Bensheim. Mit 8:1 siegten die Geinsheimer an der Bergstraße nach Rückstand klar. Dabei stand es zur Pause noch 1:1, ehe alle Dämme brachen und Geinsheim noch sieben Mal traf. „Ein sehr deutlicher Sieg im vorletzten Spiel. Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. In der ersten Halbzeit haben wir den Ball und den Gegner laufen lassen, im zweiten Durchgang waren wir brutal effektiv. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir auf dem Bensheimer Kunstrasen mal gewonnen haben. Und dann so deutlich. Das genießen wir jetzt“, sagte der sportliche Leiter der Geinsheimer Stuart Martinez. „Ein überzeugender Auftritt, ein großes Lob an die ganze Mannschaft. Jetzt wollen wir am Mittwoch gegen Höchst gewinnen und die Runde ordentlich beenden.“

Tore: 1:0 Holdschick (22.), 1:1 Harth (29.), 1:2 Losert (52.), 1:3 L. Hahn (64.), 1:4 Engel (72.), 1:5 L. Keim (75.), 1:6 P. Finger (82.), 1:7 Engel (87.), 1:8 Ulrich (90.).

SG Modau – SKV Büttelborn 1:2 (1:0). Die SKV musste bei Abstiegskandidat SG Modau antreten, mit der Hoffnung, eine weitgehend unglückliche Saison ordentlich zu beenden. Mit dem 2:1-Sieg gelang das der SKV dann auch, dabei sah es zur Pause noch anders aus. Julian Trietsch hatte die Gastgeber in Führung gebracht (22.). Büttelborn hatte zwar mehr vom Spiel, doch fehlte im Abschluss die letzte Konsequenz. Erst in der 63. Minute gelang Francesco Torino der überfällige Ausgleich. Die SKV-Abwehr musste aber den Atem anhalten, als Modau in der 90. Minute ein Treffer gelang, der jedoch wegen Abseits keine Anerkennung fand. Anschließend hatte die SKV weitere gute Kontermöglichkeiten, die jedoch erst in der vierten Minute der Nachspielzeit genutzt wurden. Sebastian Krieg kam frei zum Schuss und nachdem der Ball im Netz gelandet war, pfiff der Unparteiische ab. Tore: 1:0 Trietsch (22.), 1:1 Torino (63.), 1:2 Krieg (90.+4). Dersim Rüsselsheim hält an Trainer Dogan Erdogan fest