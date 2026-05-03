Gruppenliga: Dersim Rüsselsheim verspielt Aufstieg

"Marc Percher hätte fast aus fünf Metern Fehlheim in Führung gebracht, da reagierte unser Torwart sensationell. In der 42. Minute kam der Ball dann von der rechten Seite flach in die Mitte, und Evangelos Politakis konnte ihn sich von links auf rechts legen und aus fünf Metern einschieben. Da haben wir geschlafen", erklärte Dersim-Teammanager Cem Ilhan. Auch im zweiten Durchgang blieben zwingende Chancen bei beiden Mannschaften Mangelware, und viel spielte sich im Mittelfeld ab. "Wir haben in der Abwehr wenig zugelassen, aber im Sturm kam leider auch nicht mehr viel. Vorne hätte mehr passieren müssen. Am Ende wurde es wegen den Emotionen leider noch hitzig, Tore wollten aber keine mehr fallen", so Ilhan weiter. "Wir müssen nun in den nächsten vier Spielen alles geben, das Beste draus machen und versuchen alle Punkte zu holen. Denn leider haben wir die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation nicht mehr selbst in der Hand."

Zwei schwere Brocken standen für den SV 07 Geinsheim auf dem Programm. Am Donnerstag musste das Team im Nachholspiel gegen den Aufstiegskandidaten VfR Fehlheim antreten, am Sonntag kam Aufstiegskandidat TSV Auerbach nach Geinsheim. Teuer verkaufte sich der abstiegsbedrohte SV 07 in Fehlheim und unterlag knapp 2:3. "Wir gehen 1:0 in Führung, bekommen dann aber von deren guter Offensive drei Gegentreffer. Wir haben uns gut verkauft, auch wenn wir am Ende keinen Punkt vorweisen konnten", bilanzierte der Sportliche Leiter Stuart Martinez. Fest vorgenommen, es besser zu machen, hatte sich Geinsheim und setzte dies auch um. Grandios legte der SV 07 los und ging dank einem Doppelschlag von Fabien Frick in der 17. und 24. Minute mit 2:0 in Führung. Ähnlich wie im Hinspiel hatte Geinsheim den Gegner im Griff, selbst der Anschlusstreffer durch Ellington Haskel Fuller (33.) brachte Geinsheim nicht aus dem Tritt. Brian Engel stellte nur vier Minuten später den alten Abstand wieder her. Yannik Brehm macht in der 57. Minute das vorentscheidende 4:1. "Ein hochverdienter Sieg. Wir wissen, dass Druck da ist, aber wir können den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Auf dieses Spiel können wir aufbauen", so Martinez