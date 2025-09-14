Gruppenliga: Dersim gewinnt enges Spiel in Wald-Michelbach

Der SV Dersim Rüsselsheim entführt drei Punkte aus dem Odenwald. Die SG kam dank eines Doppelpacks von Naas zwei Mal zurück, doch am Ende reichte es nicht. Damit mischen die Rüsselsheimer weiter oben mit und stehen auf Rang zwei.

Im Aufsteigerduell beim TSV Seckmauern geht der VfB Ginsheim als Favorit ins Rennen.Im Derby hat die TSV Rot-Weiß Auerbach die FSG Riedrode zu Gast, während der FC 07 den FC Fürth empfängt. Außerdem wird sich zeigen, ob sich die Absage des Pokalspiels für die SG Wald-Michelbach gelohnt hat, die ohne eine Englische Woche in den Knochen den SV Dersim empfängt. Die Verbandsliga-Absteiger TS Ober-Roden (gegen den SV Fürth) und Viktoria Griesheim (in Groß-Bieberau) haben knifflige Aufgaben vor der Brust. Außerdem muss der SV 07 Geinsheim gegen den FC Alsbach dringend punkten. Außerdem spielt Fehlheim gegen Altheim.