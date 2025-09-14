 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Der Vfb Ginsheim (blaues Trikot) führt die Tabelle der Gruppenliga an und ist am Wochenende in Seckmauern gefordert. Der SV Groß-Bieberau (rot-schwarz) hat Griesheim zu Gast.
Der Vfb Ginsheim (blaues Trikot) führt die Tabelle der Gruppenliga an und ist am Wochenende in Seckmauern gefordert. Der SV Groß-Bieberau (rot-schwarz) hat Griesheim zu Gast. – Foto: Norbert Kaus - Archiv

Gruppenliga: Dersim gewinnt enges Spiel in Wald-Michelbach

3:2 siegen die Rüsselsheimer +++ VfB Ginsheim ist im Odenwald der Favorit +++ Rot-Weiß und Riedrode im direkten Duell +++ FC 07 empfängt den FC Fürth

Der SV Dersim Rüsselsheim entführt drei Punkte aus dem Odenwald. Die SG kam dank eines Doppelpacks von Naas zwei Mal zurück, doch am Ende reichte es nicht. Damit mischen die Rüsselsheimer weiter oben mit und stehen auf Rang zwei.

Im Aufsteigerduell beim TSV Seckmauern geht der VfB Ginsheim als Favorit ins Rennen.Im Derby hat die TSV Rot-Weiß Auerbach die FSG Riedrode zu Gast, während der FC 07 den FC Fürth empfängt. Außerdem wird sich zeigen, ob sich die Absage des Pokalspiels für die SG Wald-Michelbach gelohnt hat, die ohne eine Englische Woche in den Knochen den SV Dersim empfängt. Die Verbandsliga-Absteiger TS Ober-Roden (gegen den SV Fürth) und Viktoria Griesheim (in Groß-Bieberau) haben knifflige Aufgaben vor der Brust. Außerdem muss der SV 07 Geinsheim gegen den FC Alsbach dringend punkten. Außerdem spielt Fehlheim gegen Altheim.

Die Partien im Überblick:

Gestern, 17:00 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
0
0

Heute, 15:00 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
15:00

