Gruppenliga-Derby: Rot in wilder Schlussphase

Fürth. Top-Spiel in der Gruppenliga zwischen den beiden Aufsteigern TSV Seckmauern und dem FC Fürth. Doch die Resonanz war eher verhalten. Gerade einmal 150 Zuschauer waren vor Ort. Das Spiel aber hatte es in sich, war umkämpft mit vielen Chancen auf beiden Seiten. FC-Funktionär Frank Poth wollte sich über den Punkt denn auch nicht beschweren „Damit können wir leben“, sagte er.

Zwei Platzverweise musste der Unparteiische zudem aussprechen, beide gingen an den TSV Seckmauern: In der 64. Minute sah Jason Fuchs Gelb-Rot, nachdem er den Torwart angegangen war und beim Abschlag entscheidend störte. Und kurz vor Schluss musste TSV-Spieler Tim Zöller wegen Notbremse an Andreas Adamek mit Rot vom Platz. Der FC Fürth musste seinerseits Torwart Sebastian Kempf zur Halbzeit auswechseln, nachdem sich der Keeper in der ersten Hälfte verletzt hatte und nicht weiterspielen konnte. Pascal Schmitt übernahm den FC-Kasten, ehemaliger FC-Stammtorwart. „Aber er hat jahrelang nicht gespielt“, sagte Poth. Doch Schmitt hielt in der zweiten Halbzeit die Null.

Der TSV Seckmauern indes überzeugte mit seinem Keeper Florian Kalweit. „Das war vielleicht der beste Spieler heute auf dem Platz“, sagte Poth. „Er hat drei, vier Riesenchancen von uns uns zunichte gemacht“.

Das 1:0 erzielte der TSV Seckmauern aus einer unübersichtlicher Situation, als Ex-Profi und TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann ein Abpraller irgendwie vor die Füße bekam. Und Oppermann zögerte im Duell mit seinem Ex-Club nicht lange. Das 1:1 hingegen war sehenswert: Der pfeilschnelle FC-Neuzugang Jan Gebhardt spielte Ole Gärtner nach langem Ball geschickt frei – 1:1. Es folgten Chancen im Minutentakt auf beiden Seiten. Der FC Fürth hatte Riesenchancen durch Gärtner und Andreas Adamek.

„Genauso hatte ich das Spiel erwartet – nämlich nicht mit offenem Visier“, sagte Seckmauerns Spielertrainer Lucas Oppermann über den heißen Kampf, den sich die beiden Aufsteiger lieferten. „Beide Seiten haben die Mitte schnell überbrückt.“ Seine Elf habe es „insgesamt gut gemacht“, befand Oppermann, „wir hatten in den ersten 25 Minuten gute Gelegenheiten, etwas Zählbares rauszunehmen.“ Mit zunehmender Spieldauer wendete sich dann aber das Blatt. Oppermann: „Man muss sagen: Wenn die Glücksgöttin Fortuna noch einen Zweitnamen hat, dann ist das Florian Kalweit. Denn wir haben Riesenglück, so einen Torhüter hinten drin zu haben. Ehrlichweise hatte Fürth im gesamten Spielverlauf das klare Chancenplus auf seiner Seite.“ Seckmauern hatte seinerseits nicht nur mit einem starken Gegner zu kämpfen, sondern auch etliche Widerstände zu brechen. Als „schweren Schlag“ bezeichnete Oppermann die verletzungsbedingte Auswechslung seines Kapitäns Marvin Friedrich. Vieles deute auf eine schwere Knieverletzung hin. Hinzu kamen die beiden Platzverweise. Doch die Oppermann-Elf trotze den Widerständen. „Es macht natürlich brutal Spaß, in der heißen Phase und in Unterzahl, das Ding dann so weg zu verteidigen“, freute sich der Coach – dass die fußballerische Komponente „vermutlich ein bisschen kurz“ gekommen sei, konnte er verschmerzen. Zumal er betonte: „Der FC Fürth hat für mich die stärkste Offensive der gesamten Liga.“

Ripperger: "Es war mehr drin"

FC-Trainer Ralf Ripperger konnte mit dem Punkt indes nur bedingt leben. „Es war deutlich mehr drin – das ist ärgerlich“, sagte er. Und auch er lobte Kalweit: „Er war mit spielentscheidend.“ Gleichwohl sei seine Mannschaft auch an sich selbst gescheitert. „Wir machen nach wie vor oft noch einen Kontakt zu viel beim Abschluss oder nehmen noch einen Pass zu viel“. Das Gegentor sei zudem zu vermeiden gewesen. „Wir haben nicht die nötige Entschlossenheit an den Tag gelegt“, sagte der Coach. Die Neuzugänge Jan Gebhardt und Dominik Knauer hätten ihre Sache indes gut gemacht, wenngleich Gebhardt „heute auch einige Chancen liegen gelassen hat“, sagte Ripperger.

Tore: 1:0 Oppermann (19.), 1:1 Gärtner (27.). – Schiedsrichter: Denninger. – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: Kalweit/geschlossene Leistung.





