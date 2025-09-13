Gruppenliga: Derby in Auerbach, Schwierige Aufgabe für Wald-Michelbach

Bergstraße. Fußball-Gruppenligist SG Wald-Michelbach empfängt den Tabellendritten Dersim Rüsselsheim und hat einige Personalprobleme. Auch der SV Fürth geht am Wochenende dezimiert in sein Spiel. Die FSG Riedrode indes will sich nach zuletzt eher mäßigen Leistungen im Derby gegen Auerbach wieder steigern.
Es ist das zweite Derby für die TSV binnen acht Tagen. Auf das 2:2 beim VfR Fehlheim blickt Aiad Al-Jumaili mit einigen Tagen Abstand zufrieden zurück. Gleichwohl wäre laut dem Sportlichen Leiter mehr möglich gewesen. Er habe nach der Videoanalyse erkannt, dass Fehlheim ein Abseitstor zugesprochen worden sei, zudem sei seiner Mannschaft ein reguläres Tor wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt worden. „Dann steht es eigentlich 3:1 für uns“, sagt Al-Jumaili, der trotzdem nach vorn schaut. Gegner Riedrode hat zwar zuletzt eine 1:7-Pleite gegen Ginsheim hinnehmen müssen, steht aber mit 19 Punkten auf Platz zwei. Auerbach, Siebter mit 13 Punkten, könnte mit einem Sieg daher den Druck auf Riedrode erhöhen.
Fabian Kreiling vom FSG-Spielausschuss erwartet ein Spiel auf Augenhöhe, denn „beide Mannschaften versuchen, spielerische Lösungen zu finden“, wie er sagt. Riedrode sah in der vergangenen Saison recht gut aus gegen die Bergsträßer, holte alle sechs Punkte. Aramis Asutay hat seine Sperre abgesessen, Nils Schwaier nach Zahn-OP indes ist gegen Auerbach fraglich.
Die Rüsselsheimer haben sich gefangen, sind nach mäßigem Saisonstart inzwischen auf Tabellendritter vorgerückt. SGW-Trainer Benjamin Sigmund erwartet denn auch ein schweres Heimspiel. „Dersim ist eine spielerisch gute Mannschaft und im Zentrum gut besetzt“, sagt der Coach, der zudem personelle Probleme hat. Das Pokalspiel beim VfR Fehlheim unter der Woche hatten die Überwälder abgesagt. Und auch gegen Rüsselsheim „habe ich maximal drei Spieler auf der Bank“, wie der Trainer sagt. Steffen Albert ist gesperrt, Florian Schmitt in Urlaub.
Fürth muss sich nicht nur auf einen großen Naturrasenplatz einstellen, sondern auch auf einen jungen und agilen Gegner, technisch stark - aber auch mit fehlender Erfahrung. Und an diesem Punkt könnte die Mannschaft von Trainer Jochen Ingelmann ansetzen. Ingelmann stellt sich in jedem Fall auf einen unbequemen Gegner ein, „eine kombinationssichere und fitte Mannschaft“, wie er sagt. Seine Auswahl überzeugte zuletzt mit einer stabilen Abwehr, und darauf will Ingelmann aufbauen. Patrik Babic konnte diese Woche wieder voll trainieren und wird gegen Ober-Roden wohl spielen. Leon Weise hingegen ist in Urlaub.
Der VfR ist seit fünf Spielen ungeschlagen, hat dennoch ein wenig den Anschluss an die Tabellenspitze verloren. „Der Rückstand auf Platz eins ist schon verdammt groß, und wir wollen nicht, dass sich Ginsheim noch weiter absetzen kann“, sagt Trainer Sebastian Lindner: „Das bedeutet, dass wir die nächsten Spiele unbedingt gewinnen müssen.“ Als Vierter steht der VfR neun Punkte hinter Platz eins. Im Abschluss sieht Lindner sein Team trotz des neuen Vollstreckers Marc Perchner (sieben Tore) noch nicht da, wo er es gerne hätte. „Wir kommen zwar immer gefährlich ins letzte Drittel, der letzte Pass ist aber entweder zu ungenau, oder wir sind einfach nicht kaltschnäuzig genug.“