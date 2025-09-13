Gruppenliga: Derby in Auerbach, Schwierige Aufgabe für Wald-Michelbach

Bergstraße. Fußball-Gruppenligist SG Wald-Michelbach empfängt den Tabellendritten Dersim Rüsselsheim und hat einige Personalprobleme. Auch der SV Fürth geht am Wochenende dezimiert in sein Spiel. Die FSG Riedrode indes will sich nach zuletzt eher mäßigen Leistungen im Derby gegen Auerbach wieder steigern.

Es ist das zweite Derby für die TSV binnen acht Tagen. Auf das 2:2 beim VfR Fehlheim blickt Aiad Al-Jumaili mit einigen Tagen Abstand zufrieden zurück. Gleichwohl wäre laut dem Sportlichen Leiter mehr möglich gewesen. Er habe nach der Videoanalyse erkannt, dass Fehlheim ein Abseitstor zugesprochen worden sei, zudem sei seiner Mannschaft ein reguläres Tor wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt worden. „Dann steht es eigentlich 3:1 für uns“, sagt Al-Jumaili, der trotzdem nach vorn schaut. Gegner Riedrode hat zwar zuletzt eine 1:7-Pleite gegen Ginsheim hinnehmen müssen, steht aber mit 19 Punkten auf Platz zwei. Auerbach, Siebter mit 13 Punkten, könnte mit einem Sieg daher den Druck auf Riedrode erhöhen.

Fabian Kreiling vom FSG-Spielausschuss erwartet ein Spiel auf Augenhöhe, denn „beide Mannschaften versuchen, spielerische Lösungen zu finden“, wie er sagt. Riedrode sah in der vergangenen Saison recht gut aus gegen die Bergsträßer, holte alle sechs Punkte. Aramis Asutay hat seine Sperre abgesessen, Nils Schwaier nach Zahn-OP indes ist gegen Auerbach fraglich.