Gruppenliga: Derby in Auerbach, Aufsteigerduell in Seckmauern

Wer hätte das gedacht? Der VfB Ginsheim mischt als Aufsteiger die Gruppenliga auf und führt die Tabelle an. Im Aufsteigerduell beim TSV Seckmauern geht der VfB als Favorit ins Rennen.Im Derby hat die TSV Rot-Weiß Auerbach die FSG Riedrode zu Gast, während der FC 07 den FC Fürth empfängt. Außerdem wird sich zeigen, ob sich die Absage des Pokalspiels für die SG Wald-Michelbach gelohnt hat, die ohne eine Englische Woche in den Knochen den SV Dersim empfängt. Die Verbandsliga-Absteiger TS Ober-Roden (gegen den SV Fürth) und Viktoria Griesheim (in Groß-Bieberau) haben knifflige Aufgaben vor der Brust. Außerdem muss der SV 07 Geinsheim gegen den FC Alsbach dringend punkten. Außerdem spielt Fehlheim gegen Altheim.