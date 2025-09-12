Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Der Vfb Ginsheim (blaues Trikot) führt die Tabelle der Gruppenliga an und ist am Wochenende in Seckmauern gefordert. Der SV Groß-Bieberau (rot-schwarz) hat Griesheim zu Gast. – Foto: Norbert Kaus - Archiv
Gruppenliga: Derby in Auerbach, Aufsteigerduell in Seckmauern
VfB Ginsheim ist im Odenwald der Favorit +++ Rot-Weiß und Riedrode im direkten Duell +++ FC 07 empfängt den FC Fürth
Wer hätte das gedacht? Der VfB Ginsheim mischt als Aufsteiger die Gruppenliga auf und führt die Tabelle an. Im Aufsteigerduell beim TSV Seckmauern geht der VfB als Favorit ins Rennen.Im Derby hat die TSV Rot-Weiß Auerbach die FSG Riedrode zu Gast, während der FC 07 den FC Fürth empfängt. Außerdem wird sich zeigen, ob sich die Absage des Pokalspiels für die SG Wald-Michelbach gelohnt hat, die ohne eine Englische Woche in den Knochen den SV Dersim empfängt. Die Verbandsliga-Absteiger TS Ober-Roden (gegen den SV Fürth) und Viktoria Griesheim (in Groß-Bieberau) haben knifflige Aufgaben vor der Brust. Außerdem muss der SV 07 Geinsheim gegen den FC Alsbach dringend punkten. Außerdem spielt Fehlheim gegen Altheim.