Gruppenliga: Der TSV Höchst geht nach der Pause unter

Fehlheim. Deutliche Niederlage für den TSV Höchst in der Gruppenliga: Die Mannschaft von Thorsten Fornoff und Spielertrainer Christian Remmers musste sich am Sonntagmittag trotz einstündiger Überzahl bei Aufstiegsanwärter VfR Fehlheim mit 1:5 (1:1) geschlagen geben. Dabei lief im ersten Abschnitt eigentlich alles für den TSV, nachdem Fehlheims Schlussmann Kevin Darmstädter nach einer guten halben Stunde mit Rot vom Platz geschickt wurde. Darmstädter hatte etwa 35 Meter vor seinem Tor TSV-Angreifer Jannik Fornoff rüde umgegrätscht, sodass dieser im Laufe des zweiten Abschnitts vom Platz musste. Auch die Hausherren wechselten nach dem Platzverweis früh, Fabien Frick kam in die Partie. In der Folge reagierten die Gastgeber dann aber unbeeindruckt und eiskalt: VfR-Stürmer Egson Gashi traf zum 1:0 (36.). Doch der TSV schüttelte sich und hatte noch vor der Pause eine Antwort parat. Karsten Specht netzte unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff zum Ausgleich ein. „In einem sehr ausgeglichenen ersten Spielabschnitt, in dem wir absolut auf Augenhöhe waren, haben beide Teams ihre Chancen genutzt“, so Höchst-Trainer Thorsten Fornoff.