Gruppenliga: Der Abstiegskampf bleibt dramatisch

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt bleibt die Abstiegsfrage weiter dramatisch. Während der SV Hahn (bereits am Donnerstag) gegen FSG Riedrode dreifach punkten konnte und auch die SKG Bickenbach mit 3:1 beim TSV Höchst sich drei Zähler sicherte, unterlagen der FC Alsbach mit 1:4 gegen Meister SG Langstadt/Babenhausen und die SG Modau mit 2:5 gegen den SV Münster. Auch der SV Groß-Bieberau hatte beim VfR Fehlheim nichts zu bestellen und unterlag mit 0:3. Alle derzeit auf einem „offiziellen“ Abstiegsplatz befindlichen Mannschaften sind durch maximal vier Punkte voneinander getrennt. Für die letzten Spiele der Saison verspricht das noch viel Drammatik.

SKG Bickenbach trifft beim 3:1 in der Nachspielzeit Bickenbach begann hochkonzentriert und ergriff sofort die Initiative. Der Lohn hierfür stellte sich mit dem 1:0 von Rasaq (13.) auch bald ein. Höchst bekam keinen Zugriff auf das Spiel, so dass das 2:0 für die SKG, das Hauser (27.) erzielte, folgerichtig war. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte hatte Bickenbach noch weitere Tormöglichkeiten, um bereits in der Halbzeit das Spiel zu entscheiden. Allerdings verpasste man das zum Teil fahrlässig. Nach der Pause blieb es zunächst bei der Dominanz der Gäste, ehe Fornoff (58.) für Höchst aus dem Nichts den Anschluss erzielte. Jetzt ging das Zittern bei Bickenbach richtig los, weil die Gastgeber mit Macht auf den Ausgleich drängten. Die Abwehr der SKG geriet schwer unter Druck, doch taten sich auf der anderen Seite Konterchancen auf, die Rasaq und Agweven aber nicht nutzen konnten. So konnte Bickenbach erst in der Nachspielzeit mit dem 3:1 von Agweven (90.+3) den Deckel auf die Partie machen und sich wieder Chancen auf den Klassenerhalt ausrechnen.

Alsbach legte gleich in der Anfangsphase viel Wert auf eine konsequente Defensivarbeit. Damit hatte man gegen den Meister zunächst auch Erfolg. Selbst vermochten die Gastgeber nur Nadelstiche zu setzen, wobei Alghabbash (13.) nach einer Ecke von Schwalm nur knapp scheiterte. Ein fataler Fehler im Spielaufbau führte aber zu Langstadts 1:0, durch Felde (26.). Der FCA reagierte darauf prompt, Wanitschek hatte den möglichen Ausgleich auf dem Fuß. Erneut einen schweren Patzer der Gastgeber nutzte dann aber Raitz (38.) und markierte zum 2:0, mit dem es in die Pause ging. Das 3:0 von Raitz (58.) schien Alsbachs Niederlage besiegelt zu haben. Mit dem Anschluss von Engelhardt (63.) nach Flanke Wanitschek bekamen die Platzherren aber noch einmal Aufwind. Man drängte auf ein zweites Tor, was aber nicht gelang. Stattdessen kassierte Alsbach kurz vor dem Abpfiff das dritte Gegentorevon Raitz (88.) zum 1:4-Endstand.

Die spielerisch reiferen Bergsträßer setzten Groß-Bieberau von Beginn an unter Druck. Das Ergebnis war das schnelle 1:0 von Politakis (13.). Bieberau benötigte eine Weile, um sich zu befreien und eigene Akzente zu setzen. Allerdings blieben die Offensivaktionen zu harmlos, um Fehlheims Abwehr in Bedrängnis bringen zu können. Ein feiner Spielzug des VfR führte zum 2:0, für das Herbel (38.) verantwortlich war. Mit diesem Pausenergebnis im Rücken versuchte Bieberau nach dem Wechsel, den Anschluss zu erzielen. Allerdings fing man sich bald das 3:0 von Butz (57.), was einer Vorentscheidung gleich kam. Immerhin gaben die Gäste sich nicht auf und mühten sich weiter, während Fehlheim im Angesicht des sicheren Heimerfolgs einen Gang zurückschaltete.