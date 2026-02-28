 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligavorschau

Gruppenliga: Den Re-Start positiv gestalten

Was sich Tabellenführer VfB Ginsheim und Verfolger Dersim Rüsselsheim vornehmen

von arc · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser
Wollen 2026 mit Erfolgserlebnis starten: Die Gruppenligisten von Spitzenreiter VfB Ginsheim. Archivfoto: Andre Dziemballa
Kreis Groß-Gerau. Tabellenführer VfB Ginsheim möchte natürlich mit einem Erfolgserlebnis in das Jahr 2026 starten. Im Kreispokal gab es Anfang Februar ein 4:0 gegen Gecler Bischofsheim, am Sonntag (15 Uhr) möchte das Team von Trainer Jonas Schuster gegen den SV Münster in der Gruppenliga nachlegen. Dass Münster ein unangenehmer Gegner sein kann, zeigte schon das Hinspiel, in dem Ginsheim mit 3:2 erfolgreich war, aber um den Sieg noch bangen musste. Diesmal soll es glatter für den VfB laufen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Gleich ein Ausrufezeichen will der Tabellenzweite Dersim Rüsselsheim am Sonntag (15 Uhr) in der Partie gegen Abstiegskandidat FC Alsbach setzen. Verstärkt hat sich das Team in der Winterpause nochmal und soll nach Willen der Verantwortlichen das 1:1 aus dem Hinspiel mit einem deutlichen Erfolg vergessen machen. Denn das erklärte Ziel ist der Aufstieg, bestenfalls sogar direkt, was bedeutet, dass Dersim gegenüber Tabellenführer Ginsheim noch neun Punkte Rückstand aufholen muss. Dabei dürfen die Rüsselsheimer aber auch nicht den Blick nach hinten vergessen, denn nur einen Punkt hinter Dersim liegt mit Riedrode ein Team, das sich über den Relegationsplatz freuen würde.

Zum TSV Altheim muss der SV 07 Geinsheim am Sonntag (15 Uhr), in der Hoffnung dieses Mal ein besseres Ergebnis einzufahren. 2:2 hieß es Anfang der Saison zwischen den Mannschaften, für Altheim ein respektables Ergebnis, für Geinsheim ein Schritt in die Abwärtsspirale, die das Team hofft, überwunden zu haben. Wichtig wäre es für Geinsheim den positiven Trend vor der Winterpause fortzusetzen, wenn man einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen möchte.

Die erste richtige Bewährungsprobe steht für die im Winter verstärkte Mannschaft der SKV Büttelborn am Sonntag an. Beim FC 07 Bensheim muss das Team von Trainer Uwe Hesse am Sonntag (15 Uhr) antreten – das erste von insgesamt 14 Endspielen, wenn die Mannschaft noch um den Klassenerhalt kämpfen möchte. 1:1 ging das Hinspiel aus, allerdings stecken beide Teams im Abstiegskampf und brauchen die Punkte dringend. Hoffnung macht Büttelborn die Vorbereitung, zuletzt gab es ein 2:2 gegen die Wiesbadener Gruppenliga-Zweiten aus Eddersheim, bei dem die SKV bis zur Nachspielzeit führte.