Gruppenliga: Den Re-Start positiv gestalten Was sich Tabellenführer VfB Ginsheim und Verfolger Dersim Rüsselsheim vornehmen von arc · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

Wollen 2026 mit Erfolgserlebnis starten: Die Gruppenligisten von Spitzenreiter VfB Ginsheim. Archivfoto: Andre Dziemballa

Kreis Groß-Gerau. Tabellenführer VfB Ginsheim möchte natürlich mit einem Erfolgserlebnis in das Jahr 2026 starten. Im Kreispokal gab es Anfang Februar ein 4:0 gegen Gecler Bischofsheim, am Sonntag (15 Uhr) möchte das Team von Trainer Jonas Schuster gegen den SV Münster in der Gruppenliga nachlegen. Dass Münster ein unangenehmer Gegner sein kann, zeigte schon das Hinspiel, in dem Ginsheim mit 3:2 erfolgreich war, aber um den Sieg noch bangen musste. Diesmal soll es glatter für den VfB laufen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 15:30 Uhr SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim FC Alsbach FC Alsbach 15:30 live PUSH Gleich ein Ausrufezeichen will der Tabellenzweite Dersim Rüsselsheim am Sonntag (15 Uhr) in der Partie gegen Abstiegskandidat FC Alsbach setzen. Verstärkt hat sich das Team in der Winterpause nochmal und soll nach Willen der Verantwortlichen das 1:1 aus dem Hinspiel mit einem deutlichen Erfolg vergessen machen. Denn das erklärte Ziel ist der Aufstieg, bestenfalls sogar direkt, was bedeutet, dass Dersim gegenüber Tabellenführer Ginsheim noch neun Punkte Rückstand aufholen muss. Dabei dürfen die Rüsselsheimer aber auch nicht den Blick nach hinten vergessen, denn nur einen Punkt hinter Dersim liegt mit Riedrode ein Team, das sich über den Relegationsplatz freuen würde.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Altheim TSV Altheim SV 07 Geinsheim SV Geinsheim 15:00 PUSH

Zum TSV Altheim muss der SV 07 Geinsheim am Sonntag (15 Uhr), in der Hoffnung dieses Mal ein besseres Ergebnis einzufahren. 2:2 hieß es Anfang der Saison zwischen den Mannschaften, für Altheim ein respektables Ergebnis, für Geinsheim ein Schritt in die Abwärtsspirale, die das Team hofft, überwunden zu haben. Wichtig wäre es für Geinsheim den positiven Trend vor der Winterpause fortzusetzen, wenn man einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen möchte.