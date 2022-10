Gruppenliga: Den FC Fürth plagt die Personalnot Gegen die Hessenliga-Reserve von RW Walldorf muss Gruppenligist weitere Ausfälle kompensieren

Bergstraße. Die Aufgaben werden nicht leichter für Gruppenligist FC Fürth. Die Mannschaft von FC-Trainer Daniel Pfeifer muss am Sonntag ab 13 Uhr bei der Hessenliga-Reserve von RW Walldorf antreten. Doch die Odenwälder haben nach wie vor mit Personalsorgen zu kämpfen. Die Situation hat sich nun noch einmal verschärft, denn mit Tim Kaffenberger (Sperre) und Daniel Kaffenberger (krank) fehlen beim Tabellendritten wohl zwei wichtige Spieler. Tim Gensel indes ist wieder zurück im Team, konnte zuletzt gut trainieren und wird in Walldorf wohl spielen. Doch die Ausfälle von Tim und Daniel Kaffenberger wiegen schwer. Die aktuelle Situation sei schwierig zu meistern. „Aber wir müssen positiv bleiben“, sagt der FC-Coach vor dem schwierigen Spiel beim jungen und laufstarken Team RW Walldorf II.

FSG gegen Geinsheim

Nach einem spielfreien Wochenende geht es für die Mannschaft von Riedrodes Trainer Duro Bozanovic gegen den Tabellendreizehnten SV 07 Geinsheim weiter im Spielplan (So, 15.30 Uhr). Den nächsten Gegner will der FSG-Coach aber nicht am Tabellenbild messen. „Da wartet viel Arbeit auf uns“, sagt er. Doch die Riedroder sind bereit für die nächste Herausforderung, konnten am vergangenen Wochenende Kraft tanken. Freitags ging es auf die Piste: Nach einem gemeinsamen Abendessen ging es zum Bowling und am Wochenende dann geschlossen auf die Bürstädter Kerwe. Teamabende wie diese sollen zusammenschweißen. Denn die FSG formierte sich im vergangenen Sommer zu großen Teilen völlig neu. „Und jetzt sind wir wieder hoch motiviert und erwarten einen sehr disziplinierten Gegner“, sagt Bozanovic, der am Sonntag auf Urlauber Jan Hofmann verzichten muss. Aramis Asutay hingegen ist angeschlagen, hadert mit einer Zerrung. „Er hat am Dienstag kurz trainiert – wir müssen abwarten, ob er spielen kann“, sagt der FSG-Coach.

Auerbach will sich die Kerwe versüßen

Am örtlichen Kerwe-Wochenende bestreitet der TSV Auerbach am Samstag (16 Uhr) sein Heimspiel gegen den TSV Seckmauern.Nach dem Chancenwucher beim 3:4 gegen Büttelborn am vergangenen Spieltag war bei den Rot-Weißen in dieser Woche der Torabschluss ein Trainingsschwerpunkt. „Das muss besser werden“, sagt Trainer Giuliano Tondo. Seckmauern, ein Aufsteiger wie Auerbach, liegt aktuell auf dem drittletzten Platz im Klassement. Im Weiherhausstadion ist Auerbach (13 Zähler/9.) bislang in vier Begegnungen ohne Punktverlust. Diese Serie soll am Samstag fortgesetzt werden. Personell muss Tondo urlaubs- und krankheitsbedingt auf mehrere Spieler verzichten.