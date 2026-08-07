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Ligavorschau
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Gruppenliga: Dem Pokalkracher folgen Kreisderbys
Teaser GL GI/MR: +++ Für die Hinterländer Topteams stehen nach ihrem Pokalduell in der Gruppenliga Kreisderbys an. Der VfL Biedenkopf reist am Freitag nach Schröck, der FV Breidenbach empfängt Cappel +++
Biedenkopf/Breidenbach. Sollte es am zweiten Spieltag einer Saison in der Fußball-Gruppenliga bereits ein Spitzenspiel geben, dann findet dies am Sonntag (15 Uhr) im Breidenbacher Gunterstalstadion statt. Der FV Breidenbach erwartet den FSV Cappel zum Landkreisderby. Beide Klubs gewannen ihr Auftaktspiel. Der VfL Biedenkopf gastiert bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) zu einem weiteren Landkreisderby beim FSV Schröck.