Gruppenliga: Dem Pokalkracher folgen Kreisderbys Teaser GL GI/MR: +++ Für die Hinterländer Topteams stehen nach ihrem Pokalduell in der Gruppenliga Kreisderbys an. Der VfL Biedenkopf reist am Freitag nach Schröck, der FV Breidenbach empfängt Cappel +++ von Redaktion · Gestern, 16:38 Uhr · 0 Leser

Für die siegreichen Pokalhelden des VfL Biedenkopf gibt es kein Verschnaufen, schon am Freitagabend geht's nach Schröck. Auf Felix Baum und den FV Breidenbach bestreiten gegen Cappel im Gunterstal das nächste Schlagerspiel. © Jens Schmidt

Biedenkopf/Breidenbach. Sollte es am zweiten Spieltag einer Saison in der Fußball-Gruppenliga bereits ein Spitzenspiel geben, dann findet dies am Sonntag (15 Uhr) im Breidenbacher Gunterstalstadion statt. Der FV Breidenbach erwartet den FSV Cappel zum Landkreisderby. Beide Klubs gewannen ihr Auftaktspiel. Der VfL Biedenkopf gastiert bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) zu einem weiteren Landkreisderby beim FSV Schröck.