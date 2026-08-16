Gruppenliga: Deftige 0:8-Pleite für Dersim Rüsselsheim

Niederlagen für die heimischen Teams in der Gruppenliga. – Foto: Dominik Claus

Groß-Gerau. Eine deftige Packung musste Dersim Rüsselsheim bei Gruppenliga-Tabellenführer SG Langstadt-Babenhausen einstecken. 8:0 hieß es am Ende für den Favoriten, der bereits jetzt wie das Team wirkt, das es beim Saisonziel Aufstieg in dieser Saison zu schlagen gilt.

Dass Dersim nur die Außenseiterrolle zufällt, war im Vorfeld schon klar, doch hatten die Rüsselsheimer vor sich zumindest teuer zu verkaufen und mal nicht im Fall einer Niederlage deutlich mit mindestens vier Toren Abstand vom Platz geschickt zu werden. Und zunächst spielten die Rüsselsheimer auch gut mit, ehe Langstadt-Babenhausen eine Schippe drauflegte und mit einem Dreifachschlag binnen 120 Sekunden alles klarmachte. Bis zur Pause erhöhte der Favorit auf 5:0, ehe die Gastgeber wieder einen Gang zurückschalteten und die Partie am Ende souverän für sich entschieden.

Für Dersim bleibt nur die Erkenntnis, dass der Sieg gegen Höchst kein Gradmesser aufgrund der eigenen Defensivprobleme des Gegners war und in der Gruppenliga noch ganz andere Gegner auf das Team warten. „15 Minuten konnten wir gut gegenhalten und man hatte davor gesehen, dass das Tor in der Luft liegt. Wir müssen uns nun wieder berappeln und wieder zur Stärke finden, die wir uns vorstellen“, so Teammanager Cem Ilhan.