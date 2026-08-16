Gruppenliga: Deftige 0:8-Pleite für Dersim Rüsselsheim

Groß-Gerau. Eine deftige Packung musste Dersim Rüsselsheim bei Gruppenliga-Tabellenführer SG Langstadt-Babenhausen einstecken. 8:0 hieß es am Ende für den Favoriten, der bereits jetzt wie das Team wirkt, das es beim Saisonziel Aufstieg in dieser Saison zu schlagen gilt.
Dass Dersim nur die Außenseiterrolle zufällt, war im Vorfeld schon klar, doch hatten die Rüsselsheimer vor sich zumindest teuer zu verkaufen und mal nicht im Fall einer Niederlage deutlich mit mindestens vier Toren Abstand vom Platz geschickt zu werden. Und zunächst spielten die Rüsselsheimer auch gut mit, ehe Langstadt-Babenhausen eine Schippe drauflegte und mit einem Dreifachschlag binnen 120 Sekunden alles klarmachte. Bis zur Pause erhöhte der Favorit auf 5:0, ehe die Gastgeber wieder einen Gang zurückschalteten und die Partie am Ende souverän für sich entschieden.
Für Dersim bleibt nur die Erkenntnis, dass der Sieg gegen Höchst kein Gradmesser aufgrund der eigenen Defensivprobleme des Gegners war und in der Gruppenliga noch ganz andere Gegner auf das Team warten. „15 Minuten konnten wir gut gegenhalten und man hatte davor gesehen, dass das Tor in der Luft liegt. Wir müssen uns nun wieder berappeln und wieder zur Stärke finden, die wir uns vorstellen“, so Teammanager Cem Ilhan.
Eine unglückliche Niederlage gab es für den SV 07 Geinsheim auf eigenem Platz. 1:2 unterlag das Team gegen den TSV Auerbach und findet sich damit am Tabellenende der Gruppenliga wieder. Drei Siege aus drei Spielen kann Auerbach nun vorweisen, was aber auch bedeutet, dass dies kein leichter Gegner für Geinsheim war. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Partien im vergangenen Jahr, sah es diesmal lange nicht nach einem Geinsheimer Punktgewinn aus. Im ersten Durchgang erzielten die Gäste ihre beiden Treffer, ehe es Patrick Finger in der 67. Minute noch einmal mit seinem Anschlusstreffer spannend machte. Geinsheim warf nochmal alles nach vorne für den Ausgleich, doch hatten die Gastgeber vor dem gegnerischen Gehäuse kein Glück, und so blieb es bei der knappen Niederlage.