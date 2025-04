Im Hinspiel holte die FSG Riedrode (am Boden Christian Telch) in der Fußball-Gruppenliga ein 1:1 beim SV Fürth (Adis Dolicanin). – Foto: Dagmar Jährling (Archiv)

Gruppenliga: Das Rennen um die Vizemeisterschaft ist eröffnet Hinter dem frischgebackenen Meister SG Langstadt/Babenhausen tummeln sich gleich sechs Mannschaften aus dem Fußballkreis Bergstraße.

Bergstraße. Das Titelrennen in der Gruppenliga ist entschieden. Die SG Langstadt/Babenhausen steht sieben Spieltage vor Saisonende als Meister fest. An der verdienten Meisterschaft gibt es keinen Zweifel. Wer aber hinter der SG als Zweiter durchs Ziel und damit in die Relegation geht, ist offen. Ungewöhnlich: Alle Kandidaten kommen aus dem Fußballkreis Bergstraße, der – in dieser Reihenfolge – die Tabellenplätze zwei bis sieben besetzt hält: VfR Fehlheim (47 Punkte), FC 07 Bensheim (45), TSV Auerbach (44), SG Wald-Michelbach (41,), FSG Riedrode (41) und SV Fürth (40). Bis auf Auerbach sind alle Bergsträßer Mannschaften am Sonntag im Einsatz. Das Heimspiel der TSV gegen den FC Alsbach wurde auf den 24. April verlegt.

FSG Riedrode – SV Fürth (Sonntag, 15 Uhr). SVF-Trainer Jochen Ingelmann will nicht unbedingt von einem Derby sprechen. Doch ein intensiver Vergleich zweier erstarkter Mannschaften dürfte es in jedem Fall werden, wenn der Tabellensechste den fast punktgleichen Siebten empfängt. Das Hinspiel ging 1:1 aus, und Ingelmann ist in Erinnerung geblieben: „In der zweiten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft.“ Doch mittlerweile ist Riedrode mächtig ins Rollen gekommen, spielt eine fast perfekte Rückrunde und ist laut dem SVF-Übungsleiter gerade „unfassbar gut drauf“. Ingelmann warnt vor allem vor den Winterzugängen. Und: „Riedrode kommt stark über Emotionen, sie können eine Stärke daraus ziehen.“ Doch auch Fürth war zuletzt gut in Form, konnte vier Auswärtsspiele in Folge für sich entscheiden und strebt am Sonntag wenigstens einen Zähler an. Ob Patrik Babic und Nils Eckstein am Ball sein werden, ist offen.

SG Wald-Michelbach – SV Hahn (Sonntag, 15 Uhr). Kim Naas (Oberschenkel) fällt vermutlich aus, Jonas Ripper hingegen ist aus dem Urlaub zurück und könnte möglicherweise spielen, wenn es für die Überwälder darum geht, vor allem ihre Defensive zu stabilisieren. Denn beim ärgerlichen 4:7 gegen die SG Modau „haben wir zu lasch verteidigt und den Gegner gewähren lassen“, wie SGW-Funktionär Jörg Gräber sagt: „So darf man sich nicht präsentieren.“ VfR Fehlheim strebt Sieg beim Meister an

SG Langstadt/Babenhausen – VfR Fehlheim (Sonntag, 15 Uhr). Auch VfR-Trainer Sebastian Lindner sieht in der SG einen „verdienten Meister“, hebt vor allem die Konstanz des Ligaprimus hervor: „Babenhausen hat einfach eine Runde ohne große Dellen gespielt und dabei auch Spiele gewonnen, in denen sie vielleicht nicht unbedingt die bessere Mannschaft waren. Das hat die SG uns voraus.“ Für Lindner und sein Team gibt es am Sonntag aber nur ein Ziel, und das lautet „Auswärtssieg“. Die Fehlheimer wollen beweisen, dass sie sich fußballerisch mit dem Tabellenführer auf Augenhöhe befinden: „Wir bringen dem Meister großen Respekt entgegen, wissen aber auch, was wir können.“