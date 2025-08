Gruppenliga Darmstadt live : Das bietet der 1. Spieltag

Darmstadt. Mit dem Hessenpokal und einigen Kreispokal-Wettbewerben gab es schon mal einen Vorgeschmack, nun geht es auch in der Liga wieder los. Die Gruppenliga macht bereits am Freitagabend den Anfang, wenn der SV Münster den VfB Ginsheim empfängt. Samstags feiert dann Aufsteiger TSV Seckmauern sein Comeback und gastiert bei der SG Wald-Michelbach. Ehe am Sonntag sicherlich viele Augen auf die Performance von Absteiger Viktoria Griesheim gerichtet sein werden, der nach zwei Abstiegen in Folge sich wieder fangen will und zum Auftakt bei der FSG Riedrode gastiert. Der weitere Verbandsliga-Absteiger TS Ober-Roden empfängt den Fast-Aufsteiger VfR Fehlheim, Aufsteiger TSV Altheim gastiert beim SV 07 Geinsheim. Bis kurz vor dem Ende kämpften der FC Alsbach und der SV Dersim Rüsselsheim um den Ligaerhalt, nun stehen sich die beiden Kellerkinder der Vorsaison am 1. Spieltag gegenüber. Genauso wie TSV Rot-Weiß Auerbach, der im Bergstraße-Duell den SV Fürth zu Gast hat.