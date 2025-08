Gruppenliga Darmstadt kompakt : Torreiche Partien und vier Remis

Darmstadt. Der erste Spieltag der Gruppenliga Darmstadt ist gespielt und brachte direkt einige torreiche Begegnungen sowie mehrere ausgeglichene Duelle mit sich. Bereits am Freitagabend eröffnete der SV Münster die Saison mit einem Heimspiel gegen den VfB Ginsheim. Die Gäste aus Ginsheim setzten sich dabei mit 3:2 durch. Am Samstag feierte Aufsteiger TSV Seckmauern ein torreiches Comeback in der Gruppenliga. Bei der SG Wald-Michelbach gelang ein 6:1-Auswärtserfolg. Am Sonntag stand unter anderem das Bergstraße-Duell zwischen dem TSV Rot-Weiß Auerbach und dem SV Fürth auf dem Programm. Auerbach gewann die Partie mit 6:1. In Ober-Roden trennten sich die TS Ober-Roden und der VfR Fehlheim 2:2. Auch die Begegnung zwischen dem SV 07 Geinsheim und Aufsteiger TSV Altheim endete mit einem 2:2-Unentschieden. Ein weiteres Remis gab es in Büttelborn, wo sich die SKV und der FC Bensheim mit 1:1 trennten. Auch beim Aufeinandertreffen des FC Alsbach mit dem SV Dersim Rüsselsheim stand es am Ende 1:1. Abgeschlossen wurde der Spieltag mit der Begegnung zwischen der FSG Riedrode und Viktoria Griesheim. Die FSG entschied das Spiel mit 1:0 für sich.