Gruppenliga: Corona hinterlässt Spuren in Fürth Gruppenliga: Einige FC-Spieler hat‘s schwer erwischt +++ Samstag Derby bei der FSG Riedrode

Bergstraße. Gruppenligist FC Fürth war am vergangenen Wochenende spielfrei, doch die Personalsituation hat sich nicht wirklich entkrampft. Trainer Daniel Pfeifer wird wohl auch am Samstag im Derby bei der FSG Riedrode (Anpfiff: 16 Uhr) auf einige Leistungsträger verzichten müssen. Das Corona-Virus hat Spuren hinterlassen.

An den Auftritten des FC 07 Bensheim gibt es im Großen und Ganzen nicht viel auszusetzen, wie Trainer Andy Zehnbauer findet. Was nicht stimmt, sind die Resultate. Sechs Niederlagen in Folge sind mittlerweile für die Bensheimer notiert. „Das waren fast alles 50:50-Spiele und wir sind immer leer ausgegangen“, blickt Zehnbauer auf die Negativserie. Am Sonntag (15.30 Uhr) muss der FC 07 beim TSV Höchst ran – einem Gegner, bei dem es in den letzten Wochen ebenfalls nicht rund lief. In der Liga gab es für die Odenwälder vier Niederlagen in Folge mit jeweils vier Gegentoren. Andy Zehnbauer erwartet im Duell der beiden kriselnden Mannschaften ein Spiel auf Augenhöhe.

Pfeifer erkennt einen gefährlichen Moment für seine Mannschaft. „Wir dürfen den Glauben an uns selbst jetzt nicht verlieren“, sagt er und fügt an: „Wir werden uns belohnen, davon bin ich überzeugt“. Das Credo lautet: positiv bleiben. „Wir müssen uns gemeinsam aus der Misere herausziehen“, sagt Pfeifer.





Vierte Niederlage in Folge für TSV Auerbach

Es läuft derzeit nicht rund für die TSV Auerbach in der Fußball-Gruppenliga- Mit 3:4 unterlagen die Rot-Weißen am Donnerstagabend in einem Nachholspiel dem SV Geinsheim. Für Auerbach war es die vierte Niederlage in Folge.

Zweimal lagen die Gastgeber mit zwei Toren im Hintertreffen, kamen in der 70. Minute durch Mamadi Susso zum 3:3. Geinsheim stellte in Unterzahl in der Nachspielzeit auf 3:4. Die Chance zum erneuten Ausgleich verpasste Vebi Ferati. Der Kapitän scheiterte mit einem Foulelfmeter an SVG-Keeper Kistner (90. + 7). Zuvor hatte Auerbachs Trainer Giuliano Trondi dem Unparteiischen gesagt, dass der Elfmeter eine Fehlentscheidung sei.

„Es hätte auch in die andere Richtung gehen können. In der zweiten Halbzeit waren wir das bessere Team“, berichtete Giuliano Tondo. (eh/ü)

Tore: 0:1 Straub (7.), 0:2 Finger (36., Foulelfmeter), 1:2 Hofmann (47.), 1:3 Ulrich (50., Foulelfmeter), 2:3 Brunner (59.), 3:3 Susso (70.), 3:4 Melchior (90. + 2). – Schiedsrichter: Braun (Frankfurt). – Zuschauer: 100.– Bes. Vorkommnisse: Gelb-Rot für Straub (87./SV) wegen wiederholtem Foul; Ferati (TSV) scheitert mit Foulelfmeter an Kistner (90. + 7). – Beste TSV-Spieler: David Schmidt, David.