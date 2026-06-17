Gruppenliga-Champion FSG gelingt der Aufstieg auf Ansage

Die FSG besiegelt die Meisterschaft mit dem Heimsieg gegen Eddersheim. – Foto: FSG Schwalbach/Niederhöch

Die FSG Schwalbach/Niederhöchstadt hat sich ihren Traum vom Aufstieg in die Verbandsliga erfüllt. Mit nur einer Niederlage ist die Mannschaft zum Titel marschiert und stellte sowohl die beste Offensive, als auch die beste Defensive der Liga. Trainer Axel Gönner spricht darüber, was die Mannschaft auszeichnet und welche Änderungen zur nächsten Saison anstehen.

Die Spielerinnen haben sich bereits zu Beginn der Saison, ohne Trainer, zusammengesetzt und sich als Team ein Saisonziel überlegt. "Sie sind dann zu uns gekommen und meinten: Wir wollen aufsteigen", erzählt der Trainer. Daraufhin habe die ganze Mannschaft geschlossen auf dieses Ziel hingearbeitet. "Die Trainingsbeteiligung war während der ganzen Saison sehr hoch und jeder ist mitgezogen, ich habe gemerkt, dass der Wille zum Ziel immer da war", erklärt Alex Gönner.

"Ich würde die Mannschaft als sehr homogen bezeichnen. Sowohl von den Persönlichkeiten her, als auch vom fußballerischen Können. Das passt alles gut zusammen", sagt Trainer Axel Gönner über das Team.

Breiter Kader und standhafte Abwehr

Die Mannschaft habe in der Gruppenliga-Saison über einen breiten Kader verfügt und immer gut rotieren und die Qualität hochhalten können. "Wir haben keine Spielerin, die sich richtig von den Anderen abhebt", sagt Gönner. Anouk Nassabi sei mit 22 Treffern zwar die Torschützenkönigin gewesen, allerdings habe sich die Mannschaft dadurch ausgezeichnet, dass viele der Spielerinnen Tore erzielt haben. Von den 23 Spielerinnen im Kader, haben 16 mindestens ein Saisontor erzielt. Der Trainer lobt außerdem die Abwehr der Mannschaft, die während der ganzen Saison nur 17 Gegentore zuließ. "Wir haben wenig zugelassen. Das war sehr entscheidend", sagt Alex Gönner.

Eine entscheidende Partie sei das Hinrundenspiel gegen Runkel gewesen. "Da hat Runkel wirklich alles reingelegt, aber wir haben dagegen gehalten", erzählt der Trainer. Die FSG gewann schließlich mit 4:2 und konnte ihre Siegesserie weiterführen.

Die Herren waren zur Unterstützung da

Im Heimspiel gegen den FC Eddersheim wurde die Meisterschaft dann mit einem 4:1-Sieg besiegelt. Beide Herrenmannschaften des BSC Schwalbach wären zur Unterstützung da gewesen. "Wir haben dann alle zusammen die Meisterschaft gefeiert", berichtet Axel Gönner. "Es freut mich, dass alle Mannschaften im Verein so gut zusammengewachsen sind", sagt er. Demnächst sei auch ein Mannschaftsabend mit den drei Mannschaften geplant.

So geht es in der neuen Saison weiter

In der kommenden Saison werde die FSG Schwalbach/Niederhöchstadt eine zweite Damenmannschaft in der Kreisliga melden. "Wir hatten in dieser Saison schon viele Spielerinnen und es werden noch einige dazu kommen, deswegen haben wir uns entschieden eine zweite Mannschaft zu melden", erklärt der Trainer. Einige Spielerinnen werden aus der Jugend hochkommen, außerdem seien drei Transfers geplant. Um wen es sich dabei handelt, will Gönner noch nicht verraten. Ein festes Ziel für nächste Saison gebe es noch nicht, wichtig sei zunächst erstmal die Klasse zu halten.

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