Gruppenliga: Büttelborn siegt im Derby gegen SV 07

Büttelborn. Bei einem der beiden Teams musste der Knoten endlich platzen. Im aufgrund der Büttelborner Kerb auf Donnerstagabend vorverlegten Spiel trafen die beiden einzigen sieglosen Teams der Gruppenliga Darmstadt aufeinander. Im Derby zwischen der gastgebenden SKV Büttelborn und dem SV 07 Geinsheim behielt das Team von Uwe Hesse die Oberhand und siegte verdient mit 3:0.
„Das war ein Rückfall in alte Muster, das war ein deutlicher Leistungsabfall. Büttelborn hat uns mit seiner dynamischen Offensivreihe vor Probleme gestellt“, analysiert Geinsheims Sportlicher Leiter Stuart Martinez die Partie. „In unserer Druckphase schießt Büttelborn mit seinem ersten Torschuss das 1:0, danach haben wir uns quasi ergeben.“ Die ersten Minuten der Partie gehörten den Gästen aus Geinsheim, die aber nichts aus ihrer leichten Überlegenheit machen konnten. Nach dem 1:0 durch Mohamed Kouraji kamen die Gastgeber besser ins Spiel und stellten durch Ilias Zariouh auf 2:0. Fast direkt nach dem Seitenwechsel war es Ahmad Ramaki, der die Partie endgültig zugunsten der Gastgeber entschied.
Zum Spitzenspiel empfängt Tabellenführer VfB Ginsheim am Sonntagnachmittag (15 Uhr) den VfR Fehlheim. Ein Duell mit etwas Brisanz, sorgt doch Fehlheims bester Torschütze Marc Perchner für Konfliktpotenzial zwischen den Vereinen. Zum 1. Juli schloss sich Perchner dem VfB an, ehe er nur zwei Wochen später als Vertragsamateur zu Gruppenliga-Konkurrent Fehlheim gelockt wurde und Ginsheim mit leeren Händen dastand. Allerdings hat Ginsheims Can Cemil Özer bereits zehnmal getroffen und damit zweimal mehr als Perchner. Bei den beiden letzten Aufeinandertreffen der Vereine in der Saison 22/23 siegte Fehlheim beide Male, dieses Mal soll es nach Willen der Ginsheimer anders ausgehen.
Dersim Rüsselsheim bekommt es am Sonntag (15 Uhr) auf eigenem Platz mit dem FC Fürth zu tun. Weiter auf der Erfolgswelle schwimmen wollen die Rüsselsheimer, die sich bis auf Platz drei vorgearbeitet haben und Anschluss an das Spitzenduo Ginsheim und Riedrode halten. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Vereine in der Saison 2014/15 gab es in Rüsselsheim ein 1:3, ein Ergebnis, dass Dersim-Trainer Sascha Amstätter gerne eher andersherum am Sonntag sehen möchte.