Mohamed Kouraji (links) trifft zum 1:0 für die SKV Büttelborn im Derby gegen den SV 07 Geinsheim, Tom Nopper grätscht vergeblich. Foto: Uwe Krämer

Gruppenliga: Büttelborn siegt im Derby gegen SV 07 Tabellenführer VfB Ginsheim erwartet ein Duell mit Brisanz und Dersim den FC Fürth Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt FC Fürth VfB Ginsheim VfR Fehlheim SV Geinsheim + 2 weitere

Büttelborn. Bei einem der beiden Teams musste der Knoten endlich platzen. Im aufgrund der Büttelborner Kerb auf Donnerstagabend vorverlegten Spiel trafen die beiden einzigen sieglosen Teams der Gruppenliga Darmstadt aufeinander. Im Derby zwischen der gastgebenden SKV Büttelborn und dem SV 07 Geinsheim behielt das Team von Uwe Hesse die Oberhand und siegte verdient mit 3:0.

Gestern, 20:00 Uhr SKV Büttelborn Büttelborn SV 07 Geinsheim SV Geinsheim 3 0 Abpfiff

„Das war ein Rückfall in alte Muster, das war ein deutlicher Leistungsabfall. Büttelborn hat uns mit seiner dynamischen Offensivreihe vor Probleme gestellt“, analysiert Geinsheims Sportlicher Leiter Stuart Martinez die Partie. „In unserer Druckphase schießt Büttelborn mit seinem ersten Torschuss das 1:0, danach haben wir uns quasi ergeben.“ Die ersten Minuten der Partie gehörten den Gästen aus Geinsheim, die aber nichts aus ihrer leichten Überlegenheit machen konnten. Nach dem 1:0 durch Mohamed Kouraji kamen die Gastgeber besser ins Spiel und stellten durch Ilias Zariouh auf 2:0. Fast direkt nach dem Seitenwechsel war es Ahmad Ramaki, der die Partie endgültig zugunsten der Gastgeber entschied.

Zum Spitzenspiel empfängt Tabellenführer VfB Ginsheim am Sonntagnachmittag (15 Uhr) den VfR Fehlheim. Ein Duell mit etwas Brisanz, sorgt doch Fehlheims bester Torschütze Marc Perchner für Konfliktpotenzial zwischen den Vereinen. Zum 1. Juli schloss sich Perchner dem VfB an, ehe er nur zwei Wochen später als Vertragsamateur zu Gruppenliga-Konkurrent Fehlheim gelockt wurde und Ginsheim mit leeren Händen dastand. Allerdings hat Ginsheims Can Cemil Özer bereits zehnmal getroffen und damit zweimal mehr als Perchner. Bei den beiden letzten Aufeinandertreffen der Vereine in der Saison 22/23 siegte Fehlheim beide Male, dieses Mal soll es nach Willen der Ginsheimer anders ausgehen.

