Gruppenliga: Bürstadt macht ganz spät den Sieg klar Eintracht siegt mit 3:2 gegen den TSV Höchst

Bürstadt. In der Nachspielzeit fasste sich Eintracht-Spieler Kadir Kilic ein Herz, nahm auf Höhe des Sechzehners Maß, zog per Direktabnahme ab und traf. Das Tor zum 3:2 in der sprichwörtlich letzten Sekunde setzte Emotionen frei, die die Bürstädter so lange nicht mehr gesehen haben. Interims-Trainer Flamur Bajrami feierte in seinem ersten Heimspiel die ersten drei Punkte. „Die Mannschaft hat bis zum Schluss daran geglaubt, das Spiel gewinnen zu können“, sagte Eintracht-Sprecher Christian Beckerle. „Und die Mannschaft wollte auch für den Trainer gewinnen“. Denn Bajrami sei mit Leidenschaft bei der Sache und der Elan des Übungsleiters übertrage sich auf die Spieler. „Mannschaft und Trainer ergänzen sich gut – das ist eine gute Lösung für die Übergangszeit“, sagte Beckerle.