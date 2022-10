Gruppenliga: Bürstadt am Boden Derby geht mit 2:0 an die FSG Riedrode – und das verdient

Eintracht Bürstadt – FSG Riedrode 0:2 (0:1). Riedrode feierte, Bürstadt lag am Boden. Eintracht-Pressesprecher Christian Beckerle musste den Gästen jedoch einen verdienten Sieg zuschreiben, denn qualitativ sei die FSG zur Zeit eine Klasse besser als die eigene Elf. FSG-Trainer Duro Bozanovic hatte seine Mannschaft für das Derby gut eingestellt, konnte gestern krankheitsbedingt aber nicht dabei sein. Er wurde von Co-Trainer Uwe Seibel vertreten, der in der 70. Minute bei knapper 1:0-Führung seines Teams die richtige Eingebung hatte. Seibel nahm Perica Bozanovic aus dem Spiel und wechselte Nico Jäger ein, der auf der Zehner-Position Druck aufbauen sollte. Und diese Maßnahme zahlte sich aus, denn Jäger erzielte 15 Minuten nach seiner Einwechslung den 2:0-Endstand für Riedrode. Das 1:0 hatte Nils Schwaier auf Zuspiel von Perica Bozanovic in der 33. Minute besorgt, nachdem die FSG mit einem Pfostentreffer von Gianluca Lucchese nur drei Minuten zuvor ein erstes Ausrufezeichen gesetzt hatte. Den Pfosten trafen auch die Bürstädter, allerdings erst in der Nachspielzeit. Der wieder agile Kadir Kilic verpasste da den Anschlusstreffer.

„Unser Spiel war ein bisschen ungenau, und wir haben uns an vielen unnötigen Situationen aufgerieben“, sagte Beckerle: „Wir hatten keine Ruhe. Doch die Mannschaft von Trainer Benjamin Sigmund konnte das Derby lange offen gestalten. „Wir haben nicht schlecht gespielt, aber der Gegner war besser“, sagte Beckerle.

Riedrode startete nervös in ein zunächst zerfahrenes Spiel, hatte viel Ballbesitz, aber wenig Chancen. „Da war viel Emotion drin und Druck auf dem Kessel“, sagte Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG. „Wir wussten, dass es gegen Bürstadt wieder ein enges Spiel wird.“ Das Derby war insgesamt aber fair. In der 73. Minute sah der Bürstädter Fabio Capello wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte.

Tore: 0:1 Schwaier (33.), 0:2 Jäger (83.). – Schiedsrichter: Tasdemir (FC Oestrich). – Zuschauer: 300. – Beste Spieler: Kilic/geschlossene Leistung.

FC 07 Bensheim – FC Alsbach 0:2 (0:1). „Es war wie so oft in den letzten Wochen: Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft, stehen aber dennoch mit leeren Händen da“, sagte FC-07-Trainer Andy Zehnbauer. Der FC 07 hatte nach gut zehn Minuten Betriebstemperatur erreicht, konnte sich in der Offensive allerdings nicht entscheidend in Szene setzen. Die beste Chance im ersten Abschnitt hatten die Gastgeber: Max Köhler traf mit dem Pausenpfiff aus kurzer Entfernung den Innenpfosten. Nach Wiederbeginn dominierten die Bensheimer. FCA-Schlussmann Bonias musste einige Male eingreifen und entschärfte unter anderem einen Versuch von Janis Wiesener (53.). Beim anschließenden Eckball verfehlte Wiesener per Kopf das Ziel nur knapp. Innerhalb von gut zehn Minuten gaben die Bensheimer die Partie aus der Hand. Mit „Slapstick“ betitelte Zehnbauer die unfreiwilligen Hilfestellungen, die seine Mannschaft den Alsbachern sowohl beim ersten sowie vor allem beim zweiten Treffer leistete.