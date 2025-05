Gruppenliga: Blitz und Donner in Fürth: Spielabbruch

Bergstraße. Etwas mehr als 20 Minuten waren noch zu spielen im Duell der Fußball-Gruppenliga zwischen dem SV Fürth und der TSV Auerbach. Die Auerbacher führten 4:1 und steuerten einem sicheren Sieg entgegen. Doch dann kamen Blitz und Donner. „Wir haben dann 30 Minuten gewartet, und zunächst sah es danach aus, dass es weitergeht“, berichtete Fürths Trainer Jochen Ingelmann. Doch der Schiedsrichter pfiff die Partie aus Sicherheitsgründen nicht wieder an. „Wir gehen davon aus, dass das Spiel neu angesetzt wird“, sagte der SVF-Trainer. Seine Mannschaft war am Samstag überhaupt nicht ins Spiel gekommen: „Wir waren sehr schlecht und haben nicht auf den Platz gebracht, was wir können. Auerbach war immer einen Schritt schneller und hat seine Zweikämpfe gewonnen.“ Tore: 0:1 David (8.), 1:1 Marx (10.), 1:2 Türkyilmaz (17.), 1:3 Kotek (19.), 1:4 Brunner (49.). – Zuschauer: 350. – Schiedsrichter: Denninger (Offenbach). – Beste Spieler: beide mit geschlossener Leistung.

Die Gastgeber legten ein 2:0 vor und waren in der Folge die klar bessere Mannschaft. Modau indes konterte und kam noch vor der Halbzeit zum 1:2-Anschluss. Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG, ärgerte sich: „Wir konnten unsere Dominanz nicht in Tore ummünzen.“ Zudem habe die FSG nicht gut verteidigt. Und am Ende hätte Riedrode die Partie sogar fast noch verloren, als Modau in der zweiten Minute der Nachspielzeit nach Gestochere im Strafraum das 4:3 auf dem Fuß hatte. „Das war Unvermögen von uns“, sagte Göck. Riedrode spielt schon am Mittwoch (20 Uhr) beim SV Hahn, weil der Gegner wegen Personalproblemen um Vorverlegung gebeten hatte. „Diesem Wunsch sind wir nachgekommen“, sagte Göck. Tore: 1:0 Salzmann (16.), 2:0 Schwaier (20.), 2:1 Erdogan (41.), 3:1 Seyfried (63.), 3:2 Erdogan (81.), 3:3 Tartarelli (90.). – Schiedsrichter: Gouziotis (Frankfurt). – Zuschauer: 100. – Bester FSG-Spieler: Kilian.

Die Mannschaft von SGW-Trainer Nico Garotti kam mit dem Schlusspfiff zum 1:2-Anschluss – mehr war nicht drin, auch weil Florian Schmitt beim Stand von 1:1 nur die Latte traf. „Hätte er den gemacht, dann wäre das Spiel vielleicht anders für uns gelaufen“, sagte SGW-Funktionär Jörg Gräber. Die Überwälder haben momentan aber sowieso nicht gerade das Glück gepachtet. Denn während die Gegner fast nach Belieben treffen, tut sich die SGW eher schwer. Peter Gölz etwa beförderte den Ball nach Rückpass und Missverständnis mit seinem Keeper ins eigene Tor zum 0:1-Rückstand, machte seinen Fehler mit dem 1:2 aber wieder gut. Und Philip Trares handelte sich kurz vor Schluss wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte ein. Gräber musste denn auch einräumen: „Fehlheim hat verdient gewonnen.“ Die SGW hatte gestern derweil einen neuen Spieler im Aufgebot: Aleksander Qoku kam vergangene Woche von der TSV Auerbach zur SGW und spielte gegen Fehlheim ab Minute 63.

Der VfR hat seinen zweiten Tabellenplatz verteidigt; nach Ansicht von Sebastian Lindner hätte der Sieg auch deutlicher ausfallen können. Lindner bekannte aber auch; „Das Eigentor war so etwas wie der Dosenöffner.“ Tore: 0:1 Gölz (49., Eigentor), 0:2 Butz (75.), 1:2 Gölz (90+5.). – Schiedsrichter: Djamsched (FC Seckbach). – Zuschauer: 100. – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Trares (86., SGW) wegen Meckerns. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Politakis, Butz, Cameron Royo.

Im Hinspiel hatte der FC 07 den Gegner zu Hause mit 7:0 deklassiert, dieses Mal war es knapper. Doch das dürfte den Bensheimern egal gewesen sein, denn nach vier Spielen ohne Sieg könnte sich der Dreier als Befreiungsschlag im Saisonendspurt erweisen. Dabei sah es zunächst mal wieder nicht gut aus für die Gäste, weil diese nach einer Ecke „komplett gepennt“ hatten, wie 07-Trainer Peter Brandenburger sagte. Nach diesem relativ leichten Gegentor kam Bensheim besser in Fahrt. Florian Budimir schien für die Entscheidung zu sorgen, als er eine Holdschick-Flanke zum 3:1 verwertete. Wenige Minuten später allerdings patzte die gut sortierte 07-Defensive, und ein individueller Fehler führte zum Anschlusstreffer für Bickenbach. Doch dieser kam zu spät, sodass Bensheim endlich wieder einen Derbysieg feiern konnte. Tore: 1:0 Opper (27.), 1:1 Spengler (38.), 1:2 Spengler (67.), 1:3 Budimir (83.), 2:3 Saltzer (86.). – Schiedsrichter: Schulze (Main-Taunus). – Zuschauer: 200. – Beste Spieler: Sheji, Dingeldey/Saltzer.