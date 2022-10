Gruppenliga: Blessuren auskuriert Eintracht Bürstadt guten Mutes gegen Spitzenreiter FCA

Bergstraße. Eintracht Bürstadt geht gut erholt in das Heimspiel gegen den Spitzenreiter der Fußball-Gruppenliga, den FCA Darmstadt (Sonntag, 15.30 Uhr). Das zuletzt spielfreie Wochenende nutzte die Eintracht für gute Trainingseinheiten. „Unsere angeschlagenen Spieler konnten ihre Blessuren auskurieren“, sagt Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher.

Zwar ist Xhino Dushaj am Sonntag beruflich verhindert, Rinor Berisha und Yunus Güder konnten noch nicht trainieren. Doch sonst hat Eintracht-Spielertrainer Benjamin Sigmund alle Mann an Bord.

Wesentlich komfortabler ist da schon die Lage des Tabellenvierten FSG Riedrode, der bereits am Samstag, 17 Uhr, beim Neunten SKV Büttelborn antritt. Gastgeber Büttelborn hofft wieder auf einen Erfolg in seiner Außenseiterrolle.

„Aber jetzt haben wir eine sehr schwere Aufgabe vor der Brust“, sagt Haßlöcher: „Einen Punkt gegen den FCA würde ich sofort unterschreiben“. Doch ein Punkt ist für die Bürstädter „eigentlich fast zu wenig in unserer gegenwärtigen Tabellensituation“, wie der Abteilungsleiter sagt. Die Eintracht steht als Dreizehnter auf einem direkten Abstiegsplatz.

Vor einer besonderen Herausforderung steht die TSV Auerbach. Am Sonntag (15.30 Uhr) stellt sich der Ranglistenzweite VfR Groß-Gerau im Weiherhausstadion vor. TSV-Trainer Giuliano Tondo zählt den Gast mit Primus FCA Darmstadt zu den stärksten Mannschaften der Liga: „Groß-Gerau ist nicht unsere Kragenweite.“ Gegen den spielstarken VfR will die TSV (14 Punkte/12.) sich keinesfalls verstecken. „Wir wollen Fußball spielen“, unterstreicht Tondo.

FC will Siegesserie gegen SV Beibehalten

Nachdem der FC 07 Bensheim mit einer starken kämpferischen Leistung beim 1:1 gegen den TSV Höchst seine Niederlagenserie gestoppt hat, soll der ergebnistechnische Aufwärtstrend am Sonntag (15 Uhr) beim SV Nauheim fortgesetzt werden. „Nauheim ist ein unangenehmer Gegner“, sagt Trainer Andy Zehnbauer. Immerhin gingen in der vergangenen Runde beide Duelle an die Nullsiebener (1:0, 3:0).