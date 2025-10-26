Getümmel beim Kampf um wichtige Gruppenliga-Punkte zwischen dem SV Niedernhausen (grüne Trikots) und der Spvgg. Eltville. Am Ende siegte das Autalteam. Foto: Jörg Halisch

Gruppenliga: Big Points für SV Niedernhausen, TuRa siegt beim Ersten Gruppenligist verschafft sich durch 3:0 über Eltville Luft +++ Glanzstück des SV Wallrabenstein +++ 02-Zweite sackt ab +++ Niederlage von Unterliederbach macht das Aufstiegsrennen richtig spannend Verlinkte Inhalte Gruppenliga Wiesbaden Eddersheim II VfB Unterl. Niederhöchst Wallrabenst. + 13 weitere

Region. Die so gut in die Runde gestartete Gruppenliga-Zweite des FV Biebrich 02 ist nach nur einem Punkt aus den letzten sechs Partien erstmals auf einem Abstiegsrang angekommen: Beim FC Bierstadt gab es beim 0:3 nichts zu holen. Der SV Wallrabenstein (glanzvolles 6:0 gegen Eddersheim II) und der SV Niedernhausen (3:0 über Eltville) holten wichtige Dreier.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 15:00 Uhr VfB Unterliederbach VfB Unterl. TuRa Niederhöchstadt Niederhöchst 1 4 Abpfiff "Vielleicht ist ein Dämpfer gar nicht so verkehrt. Die waren heute besser als wir", sagte Unterliederbachs sportlicher Leiter nach der verdienten Niederlage - trotz Führung und halbstündiger Überzahl, kurz nachdem Dominik Conan das 3:1 nach einer Ecke für den TuRa erzielt hatte. Denn Tim Leon flog nach wiederholtem Foulspiel mit der Ampelkarte. Auch bei den ersten beiden Gegentreffen von Philipp Nocht half die VfB-Hintermannschaft kräftig mit: Beim 1:1 fühlte sich nach einem Freistoß aus dem Halbfeld keiner für Nocht zuständig, beim 1:2 leitete die Abwehr bei einem Solo von Ex-VfBler und Vorlagengeber Mass Barrow nur Begleitservice. Julian Colloseus schloss einen Konter in der Nachspielzeit zum Endstand ab. Justin Matthews hatte die Gastgeber nach einer halben Stunde in Führung geschossen. Tore: 1:0 Matthews (30.), 1:1/1:2 Nocht (35./44.), 1:3 Conan (53.), 1:4 Colloseus (90.+4)

Noch keine zählbare Verbesserung beim Gastgeber nach der Verabschiedung von Trainer Matthias Güldener: „Wir zeigten zwar eine bessere Einstellung wie zuletzt gegen Eltville, konnten aber vorne unsere Chancen nicht nutzen“, sieht Daniel Schadel sein Team trotz Niederlage im Aufwärtstrend. Beim schnellen 0:1 monierte er eine Abseitsstellung, der Lattentreffer von Aiman Zamouri in Durchgang zwei hätte auch drin sein können. Pierre Massfeller nutzte einen Konter zum Doppelpack, als Nicklas Pitas per Kopf schnell nachlegte, war der Käse gegessen. Tore: 0:1, 0:2 P.Massfeller (3., 70.), 0:3 Pitas (74.).

„Wir haben gut gekämpft und seriös verteidigt“, zählten für Stephan Mohr einzig die Punkte. Beide Teams erspielten sich immer wieder Möglichkeiten. „Nach einer Stunde konnte es auch 5:3 stehen“, so Mohr. Max Schwedt steckte beim 1:0 auf David Perez de los Santos geschickt durch, sorgte per Kopf auch für die Vorentscheidung. Patrick Hammesfahr und Mo Sanandajizadeh überzeugten beim Sieger auf der Sechs. Bitter für den Verlierer: Keeper Noah Williams musste verletzt raus, wurde durch Moritz Walter ersetzt (40.). Sehr ärgerlich zudem Gelb-Rot gegen Mohamed Abd Ali (73.), der seine Gelbe Karte beklatschte und folgerichtig runter musste. Tore: 1:0 Perez de los Santos (36.), 2:0 Schwerdt (82.), 3:0 Taibi (90.).

Amir Kadiric schwärmte von der Klassevorstellung der Heimelf: „So gut waren wir lange nicht mehr.“ Gegen den favorisierten Mitaufsteiger kombinierten die Gastgeber hervorragend, während der Gast sein Heil immer wieder in langen Bällen suchte. Als Offheim auf den Ausgleich drängte, ließ Timo Grünewald sein Team mit dem 3:1 jubeln. Tore: 1:0 Pekgüzelyigit (35.), 2:0 Löper (54.), 2:1 Dankof (62.), 3:1 Grünewald (71.), 4:1 Verkic (87.).

Die Gäste präsentierten sich nur eine Hälfte auf Augenhöhe: „Da hätte Biebrich auch führen können“, gab FCB-Coach René Keutmann zu. Nach der Führung des überragenden Max Kruse schwammen Biebrich allerdings die Felle davon: „Mit der derzeitigen Trainingsbeteiligung und -Leistung reicht es in der Gruppenliga nicht“, sprach Gäste-Coach Volkan Zer Klartext. Tore: 1:0 Kruse (51.), 2:0, 3:0 Wintermeyer (59., 71.).

Dirk Hünerbein geriet ob der besten Saisonleistung seines Teams ins Schwärmen: „Wir spielten wie aus einem Guss.“ Allerdings agierten die Gäste bis zum 1:0 auf Augenhöhe, hätten da auch führen können. Torwart Lars Machenheimer zog den Gästen in dieser Phase den Zahn, Alireza Mojahedi zeigte eine Glanzleistung. Nach seinem Doppelpack ließ die SVW-Abwehr nichts mehr zu. Tore: 1:0, 2:0 Mojahedi (22., 24.), 3:0, 6:0 Jaschinger (48., 80.), 4:0 Matti Meier (57.), 5:0 Reil (72.).

Der TSV präsentierte sich kampfstark, hätte mit etwas Glück auch punkten können. Nach einer Unachtsamkeit in der Defensive konterte Tobias Bellin zum Pausenstand, beim zweiten Gegentor unterlief Keeper Daniel Petschulies ein verhängnisvoller Fehler. „Wir zeigten jedoch Moral, hatten bis zum Kontertor zur Entscheidung den Ausgleich auf dem Schlappen“, lobte Patrick Engelmann insbesondere Nico Hörrmann, der sein Team immer wieder mitriss. Tore: 1:0, 2:1 Rolsing (26., 61.), 1:1 Bellin (45.), 3:1 Becker (87.).