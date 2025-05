Gruppenliga: Big Points für die Spvgg. Eltville

Schwere Kost in einer Partie auf Augenhöhe: "Aufgrund der Bedeutung der Partie wirkten beide Teams wie blockiert, wir kreierten allerdings die besseren Möglichkeiten", empfand Eltvilles Sven Klärner sein Team zurecht vorne. Sohnemann Marlon verwandelte einen Strafstoß zur Führung, der überragende David Sarris war Schütze des Siegtreffers. Ärgerlich für den Gast, dass in der Nachspielzeit Mahir Bosehmad wegen einer Notbremse und Philipp Langelotz wegen eines brutalen Frustfouls jeweils glatt Rot sahen.

Hochheim hatte einen guten Matchplan, hielt die Partie bis zur Pause offen. "In der Limburger Kabine wurde es da richtig laut, vorne lief beim Favoriten wenig zusammen", war dies für Hochheims René Geilert ein Nachweis für die starke Vorstellung. Nach einer Stunde brach Limburg den Bann, Hochheim gestaltete das Spiel dann sogar eine Viertelstunde offen. "Unser Fünf-Minuten-Blackout sorgte für das zu hohe Ergebnis", war Geilert mit seinem Team trotzdem zufrieden.

In einem hart umkämpften Match war Nied mit Standards immer wieder gefährlich, der starke Mensah-Bonsu verlangte der Gästeabwehr zudem alles ab. "Wir standen hinten sehr gut, der überragende Lukas Sianavas im Tor war zudem Garant für die Null", freute sich Weilbachs Trainer Nourdine Ajarar. Vorne wurde Alex Müller mit seinem Doppelpack zum Mann des Tages: Die Vorlagen von Thieme und Schmutzler nutzte er konsequent. Als Nied nach dem 0:2 aufmachte, war sogar ein höherer Gästesieg möglich.

Starke Wallrabensteiner Vorstellung gegen nur in der Defensiver überzeugende Gäste: Dietkirchen ging zwar mit dem ersten Angriff in Führung, ein Doppelpack von Niklas Kern brachte die Heimelf jedoch postwendend wieder in die Spur. Positiv für Dirk Hünerbein, Sportlicher Leiter des Siegers zudem, dass seinem Filius Yannik nach einjähriger Pause ein guter Wiedereinstand gelang.

Wallrabenstein: Machenheimer; E. Ott (77. Muric), Paul, M. Ott, Hünerbein (65. Bautista Zapata), Matti Meier, Derix, Böhmer, Jaschinger, Kamal, Kern.

Tore: 0:1 Breser (2.), 1:1, 2:1 Kern (6., 13.), 3:1 Zimmer (Eigentor, 21.), 4:1 Jaschinger (59.), 5:1 Böhmer (70.).