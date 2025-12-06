Gruppenliga: Biedenkopf mobilisiert alle Kräfte für Lollar

Biedenkopf. Der sportliche Kehraus von Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf im laufenden Kalenderjahr findet am Sonntag in Lollar statt. Beim Aufsteiger, der gastgebenden Eintracht, will der Rangzweite ab 14.30 Uhr punkten, um seine Karten im Aufstiegsrennen weiter zu verbessern. Die Chancen dazu stehen für die „Roten“ gut.