Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Gruppenliga: Biedenkopf mobilisiert alle Kräfte für Lollar
Teaser GL GI/MR: +++ Die letzten Spiele vor der Winterpause stehen in der Fußball-Gruppenliga an. Der VfL Biedenkopf reist nach Lollar, Schröck gastiert in Burgsolms und Wetter erwartet Türk-ATA Spor +++
Biedenkopf. Der sportliche Kehraus von Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf im laufenden Kalenderjahr findet am Sonntag in Lollar statt. Beim Aufsteiger, der gastgebenden Eintracht, will der Rangzweite ab 14.30 Uhr punkten, um seine Karten im Aufstiegsrennen weiter zu verbessern. Die Chancen dazu stehen für die „Roten“ gut.