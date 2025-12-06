 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligavorschau
Der VfL Biedenkopf und Tom Künkel (re., hier gegen Kai Späth von der SG Naunheim/Niedergirmes) gastieren zum sportlichen Jahresabschluss am Sonntag bei Eintracht Lollar. © Jens Schmidt
Der VfL Biedenkopf und Tom Künkel (re., hier gegen Kai Späth von der SG Naunheim/Niedergirmes) gastieren zum sportlichen Jahresabschluss am Sonntag bei Eintracht Lollar. © Jens Schmidt

Gruppenliga: Biedenkopf mobilisiert alle Kräfte für Lollar

Teaser GL GI/MR: +++ Die letzten Spiele vor der Winterpause stehen in der Fußball-Gruppenliga an. Der VfL Biedenkopf reist nach Lollar, Schröck gastiert in Burgsolms und Wetter erwartet Türk-ATA Spor +++

Biedenkopf. Der sportliche Kehraus von Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf im laufenden Kalenderjahr findet am Sonntag in Lollar statt. Beim Aufsteiger, der gastgebenden Eintracht, will der Rangzweite ab 14.30 Uhr punkten, um seine Karten im Aufstiegsrennen weiter zu verbessern. Die Chancen dazu stehen für die „Roten“ gut.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

