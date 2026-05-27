Gruppenliga-B-Junioren des RSV Büblingshausen steigen ab

Wechselbad der Gefühle für Luca Kühnel (l.) und seine Mitspieler vom SC Waldgirmes II. Einer Niederlage in Leihgestern lässt der A-Junioren-Gruppenligist, auch danke eines Kühnel-Doppelpacks, einen 5:0-Derbyerfolg bei der JSG Schöffengrund/Cleeberg folgen. (Archivbild) © Peter Bayer

Wetzlar. Am vorletzten Spieltag der Fußball-Gruppenliga der A-Junioren hat der SC Waldgirmes II, nach der deutlichen Niederlage vom Donnerstagabend in Leihgestern (1:5), mit 5:0 bei der JSG Schöffengrund/Cleeberg gewonnen und damit seine insgesamt starke Rückrundenform unterstrichen. Keine Punkte gab es derweil für den RSV Büblingshausen, der gegen die JSG Leihgestern/FC TuBa mit 2:4 unterlag. Bei den B-Junioren muss der RSV Büblingshausen nach dem 3:9 in Ederbergland kommende Saison in der Kreisliga antreten.