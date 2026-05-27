 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Gruppenliga-B-Junioren des RSV Büblingshausen steigen ab

Teaser JUGEND: +++ Mit einer Niederlage und einem Sieg sind die Fußball-A-Junioren des SC Waldgirmes II von ihren Gruppenliga-Auswärtsspielen zurückgekehrt. Frust herrscht derweil in Büblingshausen +++

von Redaktion · Heute, 17:31 Uhr · 0 Leser
Wechselbad der Gefühle für Luca Kühnel (l.) und seine Mitspieler vom SC Waldgirmes II. Einer Niederlage in Leihgestern lässt der A-Junioren-Gruppenligist, auch danke eines Kühnel-Doppelpacks, einen 5:0-Derbyerfolg bei der JSG Schöffengrund/Cleeberg folgen. (Archivbild) © Peter Bayer
Wechselbad der Gefühle für Luca Kühnel (l.) und seine Mitspieler vom SC Waldgirmes II. Einer Niederlage in Leihgestern lässt der A-Junioren-Gruppenligist, auch danke eines Kühnel-Doppelpacks, einen 5:0-Derbyerfolg bei der JSG Schöffengrund/Cleeberg folgen. (Archivbild) © Peter Bayer

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A-Jun.-GL Gießen-Mr
B-Junioren GL Gi/Mr
Ederbergland
JSG Schöffengrund/Cleeberg
JSG Leihgestern / FC Tuba

Wetzlar. Am vorletzten Spieltag der Fußball-Gruppenliga der A-Junioren hat der SC Waldgirmes II, nach der deutlichen Niederlage vom Donnerstagabend in Leihgestern (1:5), mit 5:0 bei der JSG Schöffengrund/Cleeberg gewonnen und damit seine insgesamt starke Rückrundenform unterstrichen. Keine Punkte gab es derweil für den RSV Büblingshausen, der gegen die JSG Leihgestern/FC TuBa mit 2:4 unterlag. Bei den B-Junioren muss der RSV Büblingshausen nach dem 3:9 in Ederbergland kommende Saison in der Kreisliga antreten.

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