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Ligabericht
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Gruppenliga-B-Junioren des RSV Büblingshausen steigen ab
Teaser JUGEND: +++ Mit einer Niederlage und einem Sieg sind die Fußball-A-Junioren des SC Waldgirmes II von ihren Gruppenliga-Auswärtsspielen zurückgekehrt. Frust herrscht derweil in Büblingshausen +++
Wetzlar. Am vorletzten Spieltag der Fußball-Gruppenliga der A-Junioren hat der SC Waldgirmes II, nach der deutlichen Niederlage vom Donnerstagabend in Leihgestern (1:5), mit 5:0 bei der JSG Schöffengrund/Cleeberg gewonnen und damit seine insgesamt starke Rückrundenform unterstrichen. Keine Punkte gab es derweil für den RSV Büblingshausen, der gegen die JSG Leihgestern/FC TuBa mit 2:4 unterlag. Bei den B-Junioren muss der RSV Büblingshausen nach dem 3:9 in Ederbergland kommende Saison in der Kreisliga antreten.