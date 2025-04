Gruppenliga: Ausblick ist beim FC 07 das Positivste

Bergstraße. Die Hoffnung ist noch nicht verloren, doch es könnte besser aussehen für den FC 07 Bensheim in der Gruppenliga. Die Mannschaft von Peter Brandenburger, zur Winterpause auf Platz zwei, hatte bis vor Kurzem gute Chancen. Doch die Punktverluste der vergangenen Wochen haben fast alle Hoffnungen auf das Erreichen des Aufstiegsrelegationsplatzes zunichte gemacht.

„Wir hatten unsere Schwächephase zu einem ungünstigen Zeitpunkt“, sagt Brandenburger zu der wohl verpassten Aufstiegschance. Weil auch Fehlheim und Auerbach zuletzt geschwächelt haben, meint der 52-Jährige: „Man hat den Eindruck, dass keiner so richtig will.“

Wenn die Bensheimer am Sonntag (15 Uhr) die SG Langstadt/Babenhausen empfangen, könnte es den nächsten Punktverlust geben. Denn der Meister hat in dieser Saison erst ein Spiel verloren. Allerdings wissen die Nullsiebener, dass die SG kein unbezwingbarer Gegner ist. Im Hinspiel war Bensheim bei der 2:3-Niederlage nah dran an einem Punktgewinn. Personell ist der FC 07 allerdings immer noch dezimiert. Auf acht Spieler muss Brandenburger derzeit verzichten. Positiver ist der Ausblick auf die neue Saison. Die meisten Spieler im Kader – darunter Leistungsträger wie Luca Albrecht, Niclas und Luca Blüm sowie Florian Budimir – haben bereits zugesagt.

VfR Fehlheim will Pokal-Niederlage abhaken

Für den VfR gilt es, die Kreispokal-Halbfinalniederlage in Fürth schnell abzuhaken und nach drei Niederlagen in Serie die Weichen wieder in Richtung Erfolg zu stellen. "Wir brauchen jetzt unbedingt einen Dreier. Zum einen, um die Niederlagen aus den Köpfen zu bekommen, zum anderen aber auch, um unsere gute Ausgangsposition im Rennen um den zweiten Tabellenplatz nicht zu verspielen", betont Trainer Sebastian Lindner vor der Partie gegen den Abstiegskandidaten. Lindner weiter: "Da kommt ein Team zu uns, das nach dem letzten Strohhalm greift. Und das macht es für uns nicht unbedingt einfacher, zumal Leistungsträger wie Evangelos Politakis oder Luke Steinmetz auszufallen drohen."

SV Fürth will sich nach Hinspiel-Niederlage rächen

Leon Weise (Oberschenkel) konnte im Pokal gegen Fehlheim nicht spielen und wird möglicherweise auch gegen Münster ausfallen. Doch die Wechselspieler funktionieren nach Ansicht von Coach Jochen Inglmann zur Zeit nahezu perfekt. "Jeder kämpft für jeden", lobt der Trainer. Und gegen Münster "haben wir etwas gutzumachen", wie Ingelmann angesichts der 0:3-Niederlage im Hinspiel betont: "Damals waren wir chancenlos."

"Ich frage mich, warum Rüsselsheim so weit unten steht"

Joschua Strater (Fuß) und Luca Franck (Knie) fallen wohl aus. "Trotzdem sollten wir mal wieder gewinnen", sagt SGW-Abteilungsleiter Dimitri Loenko nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Doch die SGW erwartet ein schweres Spiel gegen technisch starke Rüsselsheimer, die vor allem zu Hause eine Macht sein können. "Ich frage mich, warum Rüsselsheim in der Tabelle so weit unten steht", sagt Loenko, konzentriert sich aber vor allem auf die eigene Elf und seinen Verein im Allgemeinen, der aktuell Gespräche mit Nachbar Eintracht bezüglich eines möglichen Zusammenschlusses führt.