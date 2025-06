Gruppenliga-Auftakt: Neuformierter SVN startet in Rauenthal

Wiesbaden. Als Verbandsligist nahm der SV Niedernhausen sein Team bereits nach wenigen Spieltagen in der Vorsaison aus dem Spielbetrieb. Nun nimmt das neuformierte Team um den von der Spvgg. Sonnenberg verpflichteten Spielertrainer André Meudt in der Gruppenliga einen neuen Anlauf. Wie konkurrenzfähig der SVN mit seiner erneuerten Mannschaft ist, wird sich am ersten Spieltag in Rauenthal zeigen, wenn es für das Team aus dem Autal zur SG RaMa geht.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Dazu kommt es zum direkten Duell zweier Kreisoberliga-Vizemeister der Vorsaion: Der FV Biebrich 02 II und die SG Nassau Diedenbergen waren beide in die Gruppenliga aufgestiegen, weil sich parallel der VfR Limburg in den Aufstiegsspielen zur Verbandsliga durchgesetzt hatte. Ein Aufstiegs-Finale war zwischen der U23 der "Blauen" und der SGN daher obsolet geworden, weil durch den Limburger Aufstieg ein Platz mehr in der Gruppenliga frei wurde. Das Aufstiegs-Endspiel wird nun quasi zwei Monate im Ligabetrieb "nachgeholt" - und zwar gleich am ersten Spieltag auf dem Jürgen-Grabowski-Sportfeld. Der FC Türk Kelsterbach muss zum FC Bierstadt, der Rheingau-Taunus-Champion TSV Bleidenstadt tritt bei TuRa Niederhöchstadt an, die SKG 23 Wiesbaden ist beim FC Eddersheim II zu Gast. Der erste Spieltag ist für den 3. August geplant.