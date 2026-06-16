 2026-06-16T13:08:32.282Z

Transfers

Gruppenliga-Aufsteiger FSV Braunfels stellt Neuzugänge vor

Teaser GL GI/MR: +++ Für die Herausforderung Fußball-Gruppenliga hat der FSV Braunfels personell die Weichen gestellt. Das sind die Zu- und Abgänge der Schlossstädter auf und neben dem Platz +++

von Redaktion · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Mit diesen Neuzugängen geht der FSV Braunfels die Herausforderung Fußball-Gruppenliga an: (v. l.) Co-Trainer Leon Kissel, Evangelos Paitaris, Leonel Asfaha, Mika Cromm, Seymen Esiyok, Muhammed Lamin Sanneh und Trainer Alexander Götz. © FSV Braunfels
Mit diesen Neuzugängen geht der FSV Braunfels die Herausforderung Fußball-Gruppenliga an: (v. l.) Co-Trainer Leon Kissel, Evangelos Paitaris, Leonel Asfaha, Mika Cromm, Seymen Esiyok, Muhammed Lamin Sanneh und Trainer Alexander Götz. © FSV Braunfels

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GL Gießen/Marburg
FSV Braunfels

Braunfels. Knapp vier Wochen nach seinem Meisterstück in der Fußball-Kreisoberliga West hat der FSV Braunfels seinen Kader für die neue Saison aufgestockt. Wie der Verein mitteilt, stoßen dabei überwiegend junge Nachwuchsspieler zum Team, mit denen die Schlossstädter ihren im vergangenen Jahr eingeschlagenen Weg fortsetzen möchten: Evangelos Paitaris, Leonel Asfaha, Mika Cromm, Seymen Esiyok sowie Muhammed Lamin Sanneh sollen den FSV weiter verjüngen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.