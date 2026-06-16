Gruppenliga-Aufsteiger FSV Braunfels stellt Neuzugänge vor

Mit diesen Neuzugängen geht der FSV Braunfels die Herausforderung Fußball-Gruppenliga an: (v. l.) Co-Trainer Leon Kissel, Evangelos Paitaris, Leonel Asfaha, Mika Cromm, Seymen Esiyok, Muhammed Lamin Sanneh und Trainer Alexander Götz. © FSV Braunfels

Braunfels. Knapp vier Wochen nach seinem Meisterstück in der Fußball-Kreisoberliga West hat der FSV Braunfels seinen Kader für die neue Saison aufgestockt. Wie der Verein mitteilt, stoßen dabei überwiegend junge Nachwuchsspieler zum Team, mit denen die Schlossstädter ihren im vergangenen Jahr eingeschlagenen Weg fortsetzen möchten: Evangelos Paitaris, Leonel Asfaha, Mika Cromm, Seymen Esiyok sowie Muhammed Lamin Sanneh sollen den FSV weiter verjüngen.