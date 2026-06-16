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Gruppenliga-Aufsteiger FSV Braunfels stellt Neuzugänge vor
Teaser GL GI/MR: +++ Für die Herausforderung Fußball-Gruppenliga hat der FSV Braunfels personell die Weichen gestellt. Das sind die Zu- und Abgänge der Schlossstädter auf und neben dem Platz +++
Braunfels. Knapp vier Wochen nach seinem Meisterstück in der Fußball-Kreisoberliga West hat der FSV Braunfels seinen Kader für die neue Saison aufgestockt. Wie der Verein mitteilt, stoßen dabei überwiegend junge Nachwuchsspieler zum Team, mit denen die Schlossstädter ihren im vergangenen Jahr eingeschlagenen Weg fortsetzen möchten: Evangelos Paitaris, Leonel Asfaha, Mika Cromm, Seymen Esiyok sowie Muhammed Lamin Sanneh sollen den FSV weiter verjüngen.